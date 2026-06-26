Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde suç örgütlerine ve örgütlü suç faaliyetlerine yönelik eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi. 53 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, şu ana kadar 549 şüpheli gözaltına alınırken; milyonlarca liralık suç geliri, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve change araç ele geçirildi.

EŞZAMANLI OPERASYONLAR

Türkiye genelinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı silahlanma, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik en kapsamlı operasyonlardan birine imza atıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesi kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde 41 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 48 operasyon olarak planlanan süreç, gün içinde 12 başsavcılığın daha katılımıyla 53 Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Operasyonlar kapsamında toplam 1.037 şüpheliye yönelik adli işlem yürütülürken, şu ana kadar 549 şüpheli gözaltına alındı, 16 şüpheli tutuklandı ve 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİLAH FABRİKASI GİBİ ATÖLYE VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütlerinin silah temin ağlarına yönelik yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Baskınlarda; 4 adet Kalaşnikov/AK-47 tipi otomatik tüfek, 1 adet Thomson otomatik tabanca, 162 adet tabanca, 10 adet uzun namlulu silah, 38 adet av ve pompalı tüfek, 15 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca ve 1 adet 6136 sayılı Kanun kapsamında silah ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 87 adet şarjör, 7 bin 395 adet fişek ve kartuş, 10 bini aşkın silah parçası, yasa dışı silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölye aletleri ile birlikte 4 kılıç, 1 kelebek bıçak, 9 sustalı bıçak, 11 muşta ve 1 satır muhafaza altına alındı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP VE HASSAS TERAZİLER YAKALANDI

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve sentetik haplar bulundu. Operasyon neticesinde; 7 bin 753 adet sentetik ecza hap, 5 bin 421 adet ecstasy hap, 238 adet Captagon, 73 adet Lyrica ve 53 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Madde bazında ise 12,55 gram metamfetamin, 154,39 gram sentetik kannabinoid, 80,61 gram bonzai, 207,65 gram skunk, 48 gram A-M uyuşturucu ham maddesi, 37,87 gram esrar türevi, 3,11 gram uyuşturucu madde, 0,74 gram fubinica, 8 adet kenevir tohumu, 2 adet bong aparatı ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas teraziye el konuldu.

39 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen gelirlerin ulaştığı mali boyut da dikkat çekti. Operasyonlarda ele geçirilen senetlerden 7’sinin toplam 11 milyon TL değerinde olduğu saptandı. Ayrıca suç geliri olduğu değerlendirilen 28 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına (6 şüpheliye ait) el konuldu. Nakit ve değerli eşya aramalarında ise 125 adet senet, 2 adet daire ve araç satış sözleşmesi, alacak-verecek defterleri, 426 bin 700 TL, 1.100 Euro, 200 Dolar ile birlikte 563,72 gram altın, 10 adet Cumhuriyet altını, 1 adet iki buçukluk altın, 5 bilezik, 4 küpe, 8 yüzük, 1 gerdanlık ve 1 bileklik ele geçirildi.

"CHANGE" ARAÇ ŞEBEKESİ VE DİĞER SUÇ UNSURLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Otomotiv kaçakçılığı ve "change" (sahte şase numarası basma) faaliyetlerine yönelik aramalarda; 1 adet yurt dışına çıkış süresi geçmiş ve aranması bulunan BMW, 1 adet kazalı ve çekme belgeli BMW, 2 adet yurt dışı menşeili araç, 1 adet şasesi kazınmış araç, 1 adet çalıntı kaydı bulunan Fiat Doblo, 1 adet hacizli/yakalamalı Nissan marka araç ele geçirildi. Araçların kapı aralarına yapıştırılmak üzere hazırlanan sahte şase numarası etiketleri, 1 adet Volvo sandık motor, 2 adet motor numarası kazınmış motor bloğu, 2 adet motor numarası bulunmayan motor bloğu ve 2 adet ikiz (aynı motor numarasına sahip) motor bloğu bulundu.

Operasyonun diğer ayaklarında ise 6 adet tarihi sikke, 5 adet tarihi obje, 4 adet POS cihazı, 11 adet kredi kartı, 1 adet motosiklet kaskı ve plakası, 2 adet balistik çelik yelek (biri mont görünümlü) ile iş yeri kurşunlamalarında kullanıldığı değerlendirilen kar maskesi ve motosiklet ele geçirildi. Kaçakçılık kapsamında da 290 adet emtia (kulaklık, parfüm, süpürge, termos vb.), 69 paket ısıtılmış sigara, 23 bin 800 adet boş/dolu makaron ve tütün ürünleri yakalandı.

163 CEP TELEFONU VE DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

Şüphelilere ait iletişim kanallarını çözmek adına 45’i gümrük kaçağı olmak üzere 163 cep telefonu, 46 SIM kart, 13 dizüstü ve 7 masaüstü bilgisayar, 42 USB bellek, 2 tablet, hesap döküm defterleri ile not kâğıtlarına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, dijital materyallerdeki bağlantılar, örgütsel iletişim kanalları ve şüphelilerin suç bağlantılarının tespitine yönelik çok yönlü adli soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.