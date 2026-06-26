İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı

A Milli Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2013 yılında gazeteci Kübra Par'a verdiği röportaj yıllar sonra yeniden gündem oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eğitim hayatı ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

''OKUMA YAZMAYI 4. SINIFTA ÖĞRENDİM''

Çocukluk yıllarından bahseden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eğitim süreciyle ilgili samimi bir itirafa imza atarak ''İlkokulu bitirdim ama 4. sınıfa kadar okuma yazma bilmiyordum. Sonra eniştem 2 günde öğretti okuma yazmayı. Hayattaki duruşumu da o öğretti. Bir gün dedi ki 'Kızıl meydanda yaptığını evinde yapacaksın, evinde yaptığını da Kızıl meydanda yapacaksın. Hâkim olduğun yerde istediğini yapıp, hâkim olmadığın yerde korkmayacaksın.' O günden beri korkusuzum.'' sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.

''İNSANLAR BENİ YANLIŞ TANIYOR''

''Çocukluktan beri hep böyle ‘ağır abi’ miydiniz?'' şeklindeki soruya yanıt veren Hacıosmanoğlu'nun ''İnsanlar beni yanlış tanıyor. Tanıyanlar aslında çok duygusal bir insan olduğumu, yeri geldiğinde ağladığımı, yeri geldiğinde güldüğümü bilirler. Kameraların önünde yapılan haksızlıklarla ilgili konuşunca o ‘ağır abi’ duruşu kendiliğinden oluşuyor. Öyle değilim aslında.'' ifadelerini kullandığı görüldü.