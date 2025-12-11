Bakan Bak: 'Türkiye sonunda dünyada söz sahibi bir ülke olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Türkiye, sonunda dünyada söz sahibi olan bir ülke olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından genç ofislerin üniversite öğrenci kulüpleriyle ve topluluklarıyla etkileşimlerini arttırmak, gençlerin gelişimlerine yönelik faaliyetlerini desteklemek amacıyla yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) sertifika dağıtım programına katıldı. Ankara Spor Salonu'nda 10 ilden 2 bin öğrencinin yer aldığı programda ÜNİDES'in gençlere yönelik projeleri ele alındı. Programda konuşan Bakan Bak, gençlere her konuda güvendiklerini ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri yüceltecek projelerle destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

"Sizlere çok güveniyoruz"

Bakan Bak, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu ve Bakanlık olarak her konuda gençleri desteklediklerini belirterek, " Türkiye'de bilime ve teknolojiye büyük bir yatırım var. O yüzden şu çok önemli, gençlik olarak şuna inanmanız lazım; ben yaparım, biz yaparız, Türkiye yapar. Dolayısıyla bu ülkenin kalkınması için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden sizlere çok güveniyoruz. Gençlerimize çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Türkiye, sonunda dünyada söz sahibi olan bir ülke olacak. Sizlere bu nedenle çok güveniyoruz. Bu projelerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. İki şeye dikkat edin. Birincisi, basamakları çıkarken karşılaştığınız size destek olan insanları asla unutmayın. Bu öğretmeniniz olabilir, mahalledeki bir ağabey olur, iş yerindeki bir arkadaşınız olabilir ve en önemli şey anne ve babanız. Size emek veren, sizi büyüten, sizi en iyi okullarda okumanız için, en iyi eğitimler almak için gecesini gündüzüne katan anne ve babalarınız. Onlara of bile demeyin. İşte bu sizi güçlü kılar" diye konuştu.

"Bizim bu ülkeyi hem teknolojide hem sporda yukarıya taşımamız lazım"

Gençlere her konuda güvendiğini belirten Bakan Bak, "Bizim bu ülkeyi hem teknolojide, hem sanayide, hem kültürde, hem sanatta, hem de sporda yukarıya taşımamız lazım. O yüzden sizlere çok güveniyoruz. O yüzden sizlerle beraberiz. Bu ülke sizler sayesinde ayağa kalkacak. Üniversitedeki gençlerimiz sayesinde, milletimiz sayesinde ayağa kalkacak. O yüzden değerlerimize sahip çıkalım, değerlerimizi yükseltelim. Arkadaşlarımıza destek olalım, aşağıya çekmeyelim. Onları daha yukarıya taşıyalım. Onların daha iyi olması için çalışalım. İşte en büyük başarı bu. İnsanlara destek olabilmek, onları yükseltebilmek. İçinizdeki iyilik ateşini yakın, gönüllülük ateşini yakın. Ülkenizi sevin. O yüzden heyecanınızı, coşkunuzu arkadaşlarınızla paylaşın, ailenizle paylaşın, üniversiteyle paylaşın, ülkenizle paylaşın. Ülkenizi sevin. Hep beraber güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında gençlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Spordaki başarılarımızı milletimize sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Program sonunda Ankara, Aksaray, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerinde ÜNİDES projelerinde yer alan 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü dönem öğrenci kulüp ve topluluk temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Türkiye'nin uzaya giden ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

ÜNİDES'te 5 dönem için talep edilen bütçe yaklaşık 670 milyon TL

ÜNİDES'te bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, spor ve sağlıklı yaşam, kişisel ve sosyal gelişim, iş birliği programları, kapasite geliştirme, erişilebilirlik projeleri, uluslararası çalışmalar ve mesleki gelişim faaliyetleri, tarım ve teknolojileri olmak üzere 10 ana başlıkta proje konuları ele alınıyor. ÜNİDES kapsamında 5 dönemde toplam 81 ilden 9 bin 43 başvuru yapılırken, 5 dönem için talep edilen bütçenin ise 669 milyon 937 bin 920 lira olduğu açıklandı. Bin 427 ulusal, 3 bin 17 yerel olmak üzere toplam 4 bin 444 projenin destek almaya hak kazandı. ÜNİDES ile üniversite öğrenci topluluklarına toplam 314 milyon 191 bin 552 lira bütçe tahsis edildi. ÜNİDES projelerinden Türkiye genelinde toplam 1 milyon 155 bin 304 genç faydalandı. - ANKARA