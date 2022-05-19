Gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu: Çeteleri de SADAT'ları da ezerek yolumuza devam edeceğiz - Haberler

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen CHP gençlik teşkilatlarıyla birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e doğru yürüdü. 11.00'de başlayan yürüyüş sonrası 12.30 gibi CHP otobüsünün üzerinden bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

"Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşman zırhlılarını gördüğü zaman "Geldikleri gibi gidecekler" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı meşalesini yaktığı bayramdır.

"ATATÜRK'ÜN İKİ TANE İLKESİ VARDIR: SİYASİ VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK"

Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' der. 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz' der. Bugün hep birlikte ülkeyi siyasal ve ekonomik bağımsızlığı yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır.

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ YENİDEN YAŞATACAĞIZ"

İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizde ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, kararlı, birlikte yürüyerek; toplumun her kesimini kucaklayarak; işçisinden köylüsüne, memurundan şoförüne kadar 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız. Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin olduğunu biliyorum. SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte çeteleri de SADAT'ları da ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz.

"ÜLKENİN KARANLIĞINI DEĞİŞTİRECEK OLANLAR SİZLERSİNİZ"

Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz. Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verecek olan sizlersiniz. Hep beraber mücadeledeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak herkesin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün dünya saygı duymaktadır. Bayramınız kutlu olsun."

ATATÜRK'ÜN HUZURUNA ÇELENK BIRAKILDI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.