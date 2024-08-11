Üye Girişi
Haberler

Gelecek Partisi Milletvekilinden dikkat çeken çıkış: AK Parti'ye geçeceksek Genel Başkanımız Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi'nin kurucularından ve Ankara Milletvekili olan Mustafa Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşulmaya devam ediyor. AK Parti ile bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti'ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" ifadeleriyle dikkat çekti.

Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AK Parti'ye geçeceği iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Nedim Yamalı sessizliğini bozdu. Bazı görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Yamalı'nın açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

"BAZI GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Mustafa Nedim Yamalı iddialar ile ilgili, "Bazı görüşmeler yapıyoruz. AK Parti de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZ GEÇMEMİZİ İSTİYOR"

AK Parti ile görüşmelerinin olduğunu ve AK Parti'deki isimlerin yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşları olduklarını da belirten Yamalı, "AK Parti'ye bazı tavsiyelerimiz oluyor. Ben AK Parti'nin kurucularından biriyim. Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var" dedi.

"ZAMAN NEYİ GÖSTERİR BİLEMİYORUZ"

Siyasetin parçalanmış halinin toparlanması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yamalı, "Seçimlerden sonra yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde herkes kendi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Bu sadece bizim partimizle alakalı olan bir durum değil. Diğer partilerdeki vekiller de çalışmalar yapıyor. Bu minvalde zaman neyi gösterir bilemiyoruz." sözlerini kullandı.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU İLE HEP BİRLİKTE GEÇERİZ"

Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmadığı ve gizli buluşmalar yapıldığı iddialarına ise Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6'lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AK Parti'ye geçeceksek Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Nedim Yamalı Gelecek Partisi Demokrat Parti Milletvekili İYİ Parti AK Parti Ankara 3.Sayfa Politika Haberler

500

Yorumlar (7)

umut mergen:

hep bu kemal kilicdaroğlunun yüzünden millet vekili oldunuz

61
1
yanıtYanıtla
Avşar OĞLU:

Birbirinizin yüzüne bakabilirseniz helal olsun.. prensip sahibi olmayan insanlar, her kalıba girer; tıpkı su gibi.. bakalım siz taş gibi dik mi duracaksınız yoksa su gibi eğilip bükülecek misiniz !

57
0
yanıtYanıtla
Aslan41:

sizin gibiler yüzünden siyasetten soğudum

46
1
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Kardeşim zaten olması gereken bu! Bitsin artık bu küslükler, dargınlıklar. Adalet ve Kalkınma Partimiz daha çok büyüyecek. ALLAH'ın izniyle. Cehepeden, İyi Partiden gelenler de olacak. İnşallah. Özellikle Mansur Yavaş başkanı Partimizde görmeyi çok isterim ^_^

2
38
yanıtYanıtla
orhan duz:

Allah tan siyasetçi değiliz rezalet nerden nereyeee

10
0
yanıtYanıtla
Kamile Soyteki:

Bunlarda sıktı valla kabak tadı verdi

8
0
yanıtYanıtla
Ancinsan Toranaga:

Bana müsade o zaman

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
title