Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eğitim ve Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmaları Hizmet Sunum toplantıları çerçevesinde eğitim ve din görevlileriyle bir araya geldi. İlçeye kazandırılan yatırım ve hizmetlere ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Büyükgöz, kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmaları Hizmet Sunum toplantıları çerçevesinde eğitim ve din görevlileriyle bir araya geldi. İlçeye kazandırılan yatırım ve hizmetlere ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Büyükgöz, kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kent Buluşmalarında göreve geldiği günden bugüne kadar olan hizmet yatırımları anlatmayı sürdürüyor. Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünde görev yapan eğitimci ve din görevlilerine ilçeye kazandırılan hizmetlere ve projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmet sunumu yapan Başkan Büyükgöz, "Ben şehir ve bölge plancısıyım. Uzmanlığım bu. Her şehir planını o şehrin omurgası olarak değerlendiriyorum. Eğer omurgada problem varsa, o problemin şehirdeki her hadiseyi etkileyeceğini hem akademik hem pratik bilgimle biliyorum. İçinde bulunduğumuz hizmet ve eser döneminde bu bilgimi Gebze'ye hizmet etmek için kullanmaya gayret ettim. Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalıştım. Şehircilikten anlarım. Şehre hizmet etmekten anlarım. Vatandaşla hemhal olmaktan anlarım. 'İşin özü aşkla çalışmak' sloganımızda vurguladığımız gibi müreffeh bir şehir güzel bir Gebze için aşkla çalışmaktan anlarım. 5. yılından gün aldığımız Hizmet ve eser döneminde tam olarak bu anlayışla, böyle çalıştık. Kıymetli hazirun, söze 'sağlam işler yaptık' diye başlarken, yaptıklarımıza şöyle bir baktım. Neler yapmışız, ettiğimiz söz, yaptığımız işi karşılıyor mu, Gebze'ye neler katmışız, hangi sorunları çözmüş hangi alanlarda yenilikçi adımlar atarak Gebze'yi sağlama almışız, diye yaptıklarımızı gözden geçirdim. Mesela 100 yıllık tapu soruna el atmışız. 35 bin tapu düzenlemişiz. Plansız alanların 5000'lik, 1000'lik planlarını yapmış, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözmüşüz" dedi.

"Yapacak çok işimiz var"

200 milyon 124 bin TL değerinde kamulaştırma gerçekleştirdiklerini kaydeden Büyükgöz, "Gebze'nin olanı Gebzeliye kazandırmışız. 8 sağlık tesisi, 24 cami alanı ve 36 okul alanını Gebze'mizin hizmetine açmak üzere yerini ayırtmışız. Sultan Yavuz Selim ile Mısır Seferi'ne katılan, daha sonraları damadı da olan Çoban Mustafa Paşamızın bize miras bıraktığı kocaman bir külliyemiz var. Kamulaştırma kapsamında külliyemizin çevresini yapılardan arındırmışız. Hepinizin bildiği üzere Sarı Camiimize de kavuşmuştuk. 2 bin kişi kapasiteli ibadet alanı, Kur'an kursu ve taziye eviyle Gebzelilerin hizmetinde, elhamdülillah. Maddi ve manevi Gebze'mizin gelişmesi için, bugününü ve yarınını sağlama almak için gençler bizim sigortamız. Gençlik hep göz bebeğimiz. Onlar için yeni spor merkezleri yapmışız, kurslar açmış eğitim programlarıyla gelişimlerini desteklemişiz. Uzun lafın kısası, gösteriş yapmadan sağlam işler yapmışız. Hamdolsun. Gebze'nin geleceğini sağlama almışız. Lakin her gün yeni bir heyecanla yeni projeler geliştirmeyi ihmal etmemişiz. Şehircilikten sosyal hizmetlere, kültür sanattan akıllı şehir hizmetlerine yeni ve sağlam işlere başlamış, projeler, planlar hazırlamışız. Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı coşkusunda Gebze'nin üstlenmesi gereken çok rol var. İşin özünde aşk varsa, bu yüzyıl da Gebze'nin söyleyecek çok sözü var. Yine gösteriş yapmadan, yine samimiyetle, yine gönülden, yine tevazuyla" dedi.

Sunumun ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kamulaştırma işlemleri tamamlanan ilçedeki 36 okul ve 24 cami alanının tapularını ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürlerine takdim etti. - KOCAELİ