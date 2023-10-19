Dışişleri: Gazze'de 700 kişi Türkiye'ye tahliye edilmeyi bekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze Şeridi'nde Türkiye'ye tahliye için bekleyen yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu açıkladı.

21 EKİM'DE MISIR'DA FİLİSTİN GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakan Yardımcısı AhmetYıldız, TBMM Dışişleri Komisyonunda "Türk Dış Politikası" konulu bir sunum yaptı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara da değinen Yıldız; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve kendilerinin de muhataplarıyla temaslar gerçekleştirdiğini söyledi. Yıldız, 21 Ekim'de Mısır'da birçok ülkenin katılımıyla, devlet ve hükümet başkanları zirvesinde konunun ele alınacağını dile getirdi.

GAZZE'YE YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ayni yardımlarının ilk sevkiyatının Mısır'a 13 Ekim'de ulaştığını, peyderpey gitmeye devam ettiğini dile getiren Yıldız, bunların Mısır makamlarıyla işbirliği içinde muhafaza edildiğini, Refah Kapısı'ndan imkan verildiği ölçüde Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

"700 KİŞİ TAHLİYE İÇİN BEKLİYOR"

Yıldız, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için beklemekteydi. Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli; bunların arasında evlilik, kuzen-yeğen gibi yakınlık olanlar var. 55 kurum personelimiz, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığından personelimiz var. Gazze'deki yaralıların ülkemizde veya bölgede kurulacak bir hastanede tedavisine yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz. Tabii bazı ülkelerin haklı olarak, yani Refah Sınırı'nın açılmasının İsrail'in Gazze'yi boşaltma planına hizmet edeceği yönünde endişeleri var. Bu nedenle şu anda Gazze'den geçişler ve insani yardımın ulaştırılması maalesef sorunlu durumda." bilgisini verdi.

"ABD'NİN TAVRI DENGELİ DEĞİL"

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e her zamanki gibi ölçüsüz destek beyanlarında bulunduğu dile getiren Yıldız, "Maalesef Amerika'nın tavrı hiçbir şekilde dengeli değil ve barışa hizmet etmiyor. Her zaman 'İsrail'e açık çek' şeklinde algılanıyor. Bu nedenle biliyorsunuz Mahmud Abbas, Biden ile görüşmedi." diye konuştu.

"İNŞALLAH 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLAR"

Yıldız, sivillere saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ay önce kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı nedeniyle New York'taydık. O zaman daha bu saldırı yoktu. Filistin ile ilgili bütün toplantılarda batılı ülkeler dahil herkes, ABD hariç, artık İsrail uygulamalarının barış müzakerelerini anlamsız kıldığını özellikle vurguladılar ve bunun tehlikelere yol açabileceğini özellikle vurguladılar. İsrail'in uygulamaları, son dönemde özellikle yerleşimlerin artması, yeni Filistin topraklarının ilhak edilmesi demeçleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik tecavüzlerin artması ve bunlardan en önemlisi onur kırıcı bir şekilde maalesef Yahudi yerleşimcilerin yerli Filistin halkına olan şiddeti... İnşallah yakın zamanda şiddet durur ve iki taraf iki devletli çözüm temelinde görüşmelere başlar."