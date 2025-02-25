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Gazeteci Sinan Burhan: CHP'den AK Parti'ye vekil geçişleri olabilir

Gazeteci Sinan Burhan: CHP'den AK Parti'ye vekil geçişleri olabilir
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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile yaşadığı polemik sırasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan "Ben elimde bilgi ile konuşuyorum. Elbette önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geçişler olabilir AK Parti'ye" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin pazar günü yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılması Ankara kulislerini iyiden iyiye hareketlendirirken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

"ERDOĞAN KAPIYI SONUNA KADAR AÇMADI"

Dün X hesabından "Erdoğan kabul etmedi... AK Parti Kongresinde bazı milletvekilleri AK Partiye katıldı. Sn. Recep Tayyip Erdoğan kapıyı sonuna kadar açmadı. AK Parti'ye farklı partilerden geçmek isteyen 3 vekil kabul edilmedi. Yani kapı herkese açık değil" açıklamasında bulunan Sinan Burhan'a yanıt ise CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan geldi.

Gazeteci Sinan Burhan: CHP'den AK Parti'ye vekil geçişleri olabilir

CHP'Lİ VEKİL: TEK HEDEF 360

Akdoğan "Yenimahalleli Hemşehrim Sinan Abi, Erdoğan, olur da oylamada elini kaldırır da arada kaynar mı diye meclisteki kavas, stenograf, bürokrat arkadaşları bile partisine alır. Tek hedef 360. Eğri oturalım, harbi konuşalım…"ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan: CHP'den AK Parti'ye vekil geçişleri olabilir

"SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

CHP'li vekilin kendisiyle ilgili paylaşımına yanıt veren Sinan Burhan ise ses getirecek bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan "Değerli Umut Kardeşim,ben elimde bilgi ile konuşuyorum. Elbette önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz. Size bir kötü haberim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geçişler olabilir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Adama güvenip oy verdiniz. bırakın sizin adınıza karar versin. CHP den ak partiye de gidebilir. Ak patiden chp ye de. Demokrasi diye zırlıyordunuz bunları kabul edeceksiniz

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Haber Yorumlarıyusuf erdin:

Alçak satılır ancak makam için giden alçaktır

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Haber Yorumlarımurat dural:

İnsanda haysiyet yoksa her şey yapar. babam yapsa onu silerim!

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Mezat açıldı. Hadi hayırlısı. Vekillerin nereye gittiğinin hiç önemi yok zaten hangi biri işe yaramış millete yük olmaktan başka önemli olan ülke nereye gidiyor? Trafik cezası ödemem diye kendine kanun çıkaran meclisten beklentiye düşen kaç ahmak kaldı türkiyede ?

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