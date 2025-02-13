Fransa'da Suriye Konferansı: İmar ve Yaptırımların Kaldırılması Vurgusu

Fransa'da düzenlenen "Suriye" konulu konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirterek, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemine işaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferansa katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada, Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizerek, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu vurguladı.

Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı bir geçiş sürecinin tesisinde atmakta olduğu adımların memnuniyetle karşılandığını, bu süreçte BM'nin ve Suriyeli uzmanların desteğinin sağlanmış olmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken Yılmaz, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Yılmaz, Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılmasını teminen Suriye'deki yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirten Yılmaz, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemine işaret etti.

Yılmaz, birçok paydaş ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin bir araya geldiği konferans marjında ikili görüşmeler de yaptı. Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki ile görüştü.

Macron'dan DEAŞ'la ortak mücadele çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise Suriye'deki yeni yönetime terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadele çağrısında bulunarak, Fransa'nın, Suriye'nin güvenliği için ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

DEAŞ'a karşı mücadelenin öncelik olduğunu belirten Macron, Suriye yönetiminin iş birliği teklifini olumlu karşılayacağını ifade ederek, "Sadece sizden terörist gruplarla mücadele etmenizi istemiyoruz. Yanınızda olmaya ve daha fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

Macron, Fransa'nın, Suriye'nin egemenliğine saygı çerçevesinde ortak operasyonlara açık olduğunu vurguladı.

AB yaptırımlar için çalışma başlattı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki bazı sektörlere yönelik yaptırımların hızla kaldırılması için çalışma başlattığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin yanı sıra Batılı ülkelerin de katıldığı konferansta Fransa, Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlamak için 50 milyon euro insani yardım taahhüdünde bulundu. - PARİS