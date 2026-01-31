Fransa'da binlerce kişiden polise destek ve kaynak yetersizliğine dikkat çekmek için yürüyüş

Fransa'nın yaklaşık 20 büyük kentinde binlerce polis çalışanı ve sivil, aşırı sağcı "Alliance" sendikasının çağrısıyla personel ve kaynak yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlerken, "ulusal polis gücünün görevini sürdüremez hale geldiğini" vurguladı.

Fransa'da polis memurları, kaynak ve personel eksikliğine dikkat çekmek amacıyla ülkenin yaklaşık 20 kentinde gösteri düzenledi. Aşırı sağcı "Alliance" polis sendikasının çağrısıyla gerçekleştirilen eylemler kapsamında Paris başta olmak üzere Lille, Nantes, Marsilya, Nice, Bordeaux, Orleans ve denizaşırı bölgelerde de polisler sokaklara çıktı. Paris'te yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında gösterici, yerel saat ile saat 11.00 sıralarında Bastille Meydanı'ndan Ulusal Meydan'a yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşların da polis çalışanlarına destek verdiği gözlendi. Alliance sendikası, eylemi "vatandaş seferberliği" olarak tanımlarken, gösterilerin amacının "yeterli kaynak eksikliği nedeniyle tehlike altında olan ulusal polis gücüne" dikkat çekmek olduğu belirtildi.

Alliance sendikası ayrıca Hauts-de-Seine bölgesinde 2020 yılından bu yana yaklaşık 200 polis memurunun görevden ayrıldığına dikkat çekti. Bölgedeki bir sendika temsilcisi, "Her polis karakolunda kapasitemizin sınırına dayandık. Çalışma şartları felaket. Memurlar dava yükü altında eziliyor. Ceza yargılamasının basitleştirileceği söylenmişti ancak tam tersi oldu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Vanhemelryck: "Polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor"

Ulusal Polis İttifakı Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, yaptığı açıklamada durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Vatandaşlardan polis güçlerini desteklemelerini istiyoruz. Ulusal polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor. Bu şekilde devam edersek, olaylar karşısında çaresiz kalacağız" dedi.

Bu eylemin yalnızca polislerin katıldığı bir gösteri olmadığını savunan Vanhemelryck, hükümetin sorunların farkında olmasına rağmen somut adımlar atılmadığını belirterek, "Bu nedenle vatandaşlardan destek isteme sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı. Vanhemelryck ayrıca, artan güvensizlik ortamına rağmen polislerin son derece kötü çalışma şartlarında görev yaptığını, tesislerin sağlıksız olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen de yerel basına yaptığı açıklamada, "Polis memurlarının, çoğu zaman sağlık açısından bile sorunlu olan şartlarda çalışmasına izin vermek gerçekten utanç verici" dedi.

Paris'teki yürüyüşe ayrıca aşırı sağcı bir kadın kolektifinin üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

Davet edilen Nunez, yürüyüşe katılmadı

Alliance sendikası tarafından yürüyüşe davet edilen Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise gösterilere katılmayacağını açıkladı. Nunez, selefi Bruno Retailleau'nun Şubat 2025'te bir sendika gösterisine katılmasının aksine, "tarafsızlık" ilkesini gerekçe göstererek eylemlerde yer almayacağını belirtti. - PARİS