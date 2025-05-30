Finlandiya ve İspanya, İsrail'in Yeni Yerleşim Birimlerini Kınadı

Finlandiya ve İspanya, İsrail'in Yeni Yerleşim Birimlerini Kınadı
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Finlandiya ve İspanya, İsrail'in Batı Şeria'da inşa etmek istediği 22 yeni yerleşim birimini uluslararası hukuka aykırı bulduklarını belirtti. İspanya Dışişleri Bakanlığı, bu durumun iki devletli çözüm planını aksattığını ve barış için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Finlandiya ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurma kararını kınadı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni Yahudi yerleşim biriminin inşasını onayladığını duyurmuştu. Smotrich'in açıklamasına tepkiler artıyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı kararı kınayarak, "Batı Şeria'daki yerleşim birimleri uluslararası kanunlara göre yasa dışı, iki devletli çözüm planını aksatıyor ve barış için bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Bakanlık, aynı zamanda binlerce Filistinlinin evlerinin yok edilmesinin, insanların zorla yerlerinden edilmesinin ve İsrailli yerleşimcilerin giderek artan şiddetinin açık bir şekilde uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu belirtti. İspanya Dışişleri Bakanlığı, barış için Gazze'yi ve Batı Şeria'yı kapsayan, başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

"İki devletli çözüme kasıtlı engel çıkartmak barışa yönelik uluslararası çabalara aykırıdır"

İsrail'in Batı Şeria'da inşa etmek istediği yerleşim birimlerine Finlandiya'dan da tepki geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay vermesini reddediyoruz. Yerleşim birimleri uluslararası hukuka aykırı. İki devletli çözüme kasıtlı olarak engel çıkartmak kabul edilemez ve barışa yönelik uluslararası çabalara aykırıdır" ifadelerine yer verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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