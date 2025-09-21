Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Ülkelerin Tanıma Açıklaması

Haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Shahin, bu tanımaların iki devletli çözümü destekleyen geri dönüşü olmayan pratik adımlar olduğunu vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşılayarak, "Bu tanımalar kesinlikle sembolik değil" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekian Shahin, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasının ardından açıklamada bulundu. Shahin, Filistin devletini tanıyan ülkelerin, iki devletli çözümü korumaya yönelik ve Filistin'in bağımsızlığı ve egemenliği için geri dönüşü olmayan bir adım attığını söyledi. Shahin, "Bu, bizi egemenliğe ve bağımsızlığa yaklaştıran bir adım. Yarın savaşı sona erdirmeyebilir, ancak bu üzerine inşa etmemiz ve güçlendirmemiz gereken bir ilerleme" dedi.

İsrail'in müzakereye niyeti olmadığını ifade eden Shahin, "Bu tanımalar kesinlikle sembolik değil. İki devletli çözümü korumaya yatırım yapan ülkelerin atması gereken pratik, somut ve geri dönüşü olmayan bir adım" diye konuştu.

İsrail'e yönelik siyasi baskının, ekonomik önlemlerle desteklenmesi gerektiğini belirten Shahin, "Bugün Gazze yanıyor. Bugün Gazze yıkılıyor. Bugün Gazze'de insanlar sistematik olarak öldürülüyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurguladı.

Fransa ve Belçika'nın da Filistin'i tanıması bekleniyor

İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın yanı sıra ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80'inci toplantısında Fransa ve Belçika'nın da Filistin devletini tanıdığını açıklaması ve iki devletli çözüme yönelik desteklerini yinelemeleri bekleniyor. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
