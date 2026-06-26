Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. ABD ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı