Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Kanada'nın küresel ve bölgesel meselelere benzer bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, ABD-İran ateşkesinden memnuniyet duyduklarını ve bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. ABD ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi. - OTTAWA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı