AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de millet bahçesi açılışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama Millet Bahçesi projesini durdurmak için mücadele ettiğini belirterek, "Dün istemeyiz, yanlış dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince hukuk, işinize gelince suspus olmayı da aklımızdan çıkarmayacağız." dedi.

İnan, İzmir Bergama Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, projenin toplam 52 bin metrekarelik bir alanda 1 milyar liraya mal olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama Millet Bahçesi projesini durdurmak amacıyla planı mahkemeye taşıdığını ve ihaleye itiraz ettiğini aktaran İnan, Büyükşehir Belediyesinin hedefinin "Ak Parti buraya hizmet yapamasın, Bergama hizmet almasın" olduğunu kaydetti.

İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama biz inadına hizmet dedik, engelleri tek tek aştık. Dün her plana itiraz edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi için söylüyorum, mahkeme kapılarını aşındıranlar, bugün Bakanlığımızın yaptığı son plana sesini çıkarmıyor. Ne değişti arkadaşlar? Plan mı değişti? Yer, aynı yer. Değişen tek şey yerel yönetimin rengi. Seçim geçti, yönetim değişti, dükkanlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti. Hukuki itirazlar, bıçak gibi kesildi. Dün istemeyiz, yanlış dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince hukuk, işinize gelince suspus olmayı da aklımızdan çıkarmayacağız. Biz bu çifte standardı da Bergama halkının vicdanına ve takdirine bırakıyoruz."

Sosyal konutlar

İnan, TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne de değinerek, hedeflerinin 2028 yılına kadar bu sosyal konutları vatandaşlarla buluşturmak olduğunu belirtti.

Bu proje kapsamında İzmir'e 22 bin yeni konut yapılacağını vurgulayan İnan, şunları söyledi:

"Yıllarca TOKİ'ye dava açan, her projemizi mahkemeye taşıyan yerel yönetimlere sesleniyorum. Siz İzmir'in dönüşümüne engel oldunuz. Siz TOKİ'ye takoz oldunuz, barikat oldunuz. Vatandaş sağlam eve kavuşmasın diye direndiniz. İzmirlinin sizden tam 25 yıllık alacağı var. İzmirliyi merkezde sağlıksız binalara mahkum ettiniz. Biz burada İzmirlinin hakkını savunuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlere sesleniyorum, İzmirlilere olan bu 25 yıllık borcunuzu ödeyin. Laf, mazeret üretmeyin, dava açmayın. Sizden tek bir şey istiyoruz, TOKİ'mize arsa verin, arsa üretin. Biz en kısa sürede, en sağlam konutları yapıp, İzmirli hemşehrilerimize Bergama'da olduğu gibi teslim edelim."

"81 ilde 313 millet bahçesi inşa edildi"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar 81 ilde 313 millet bahçesi inşa ettiklerini, 231 millet bahçesinin yapımının ise devam ettiğini kaydetti.

TOKİ olarak İzmir'de yaklaşık 175,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Sungur, "Toplamda 29 bin 333 konut, Bergama'ya ise 996'sı devam eden 1270 konut kazandırdık." dedi.

Törende AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de bir konuşma yaptı.

Törene Bergama Kaymakamı Avni Oral, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

İzmir'in ilki

İzmir'de açılan ilk millet bahçesi olan Bergama Millet Bahçesi'nde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal tesisler, millet kıraathanesi, kafeterya, kütüphane, macera parkuru, basketbol sahası, biyolojik gölet, tematik bahçe ve mescit yer alıyor.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, Bergama'daki programı kapsamında partisinin İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.