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Eylem Tok ve oğlu için iade talebi: Olaydan 2 saat sonra kaçmışlar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildiğini ve iade sürecinin devam ettiğini açıkladı. Tunç, şüphelilerin olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçtıklarını ve Mısır'dan sonra ABD'ye gittiklerini belirtti. İade sürecinin hem diplomatik hem de hukuki yollardan takip edildiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıkları bildirildi. Aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisiyiz" dedi.

Eylem Tok ve oğlu için iade talebi: Olaydan 2 saat sonra kaçmışlar

İstanbul Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklama yaptı

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar: "Bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren 18 yaşından küçük, suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a hareket ettiği, Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken bize geri dönüş yapıldı. Biz İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesini, hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik iade için. O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıklarını ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç Mısır Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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