Eskişehir Kültür Yolu Festivali Cumartesi Açılıyor

Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan Kültür Yolu Festivali hakkında konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Cumartesi Bakanımızın gelmesiyle beraber açılışını yapacağız" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, saat 17.00'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kafeteryası'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Milletvekili Gürcan ve Başkan Albayrak, 16-24 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirikecek olan Kültür Yolu Festivali hakkında detayları paylaştı.

"Kültür Yolu Festivalimiz başlıyor"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Tabii ki biliyorsunuz bu sene 2026 bize Eskişehir anlatır dedik. Her 26 bize Eskişehir'i hatırlatır minvalinde yol yürümeye devam ettik ve yapmış olduğumuz geçen yılki çalışmalar doğrultusunda 2026 yılı festivaller yılı olacak diye hitap etmiştik, ifade etmiştik. Bu minvalde inşallah bir aksilik olmazsa Kültür Yolu Festivalimiz başlıyor. Bir aksilik olmazsa bu hafta sonundan itibaren 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekten dolu dolu bir zaman dilimi geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'i bir kültür şehri olarak görüyoruz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise, "İlk kez 2021 yılında bir bölgede, bir şehirde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 7 bölge, 16 şehirde devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonu aslında Kültür Yolu Festivali ve biz Eskişehir'i bir kültür şehri olarak görüyoruz; Eskişehir'in bu festival kapsamında olmasını çok arzu ettik. Bakanlıkla görüşmelerimiz sonucunda bu yıl inşallah 7 ilden bir tanesi de Eskişehir olacak ve başlayacak. Aydın, Mersin, Eskişehir'in yanında Sakarya, Ordu, Kahramanmaraş şehirleriyle beraber Kültür Yolu Festivali yapılacak. Tabii 15 Kasım 2026'da Adana'da bitecek. Yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonu bu yıl 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini de gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Cumartesi Bakanımızın gelmesiyle beraber açılışını yapacağız"

Milletvekili Gürcan, "Aslında festivalimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi olarak temsilen uluslararası arenaya da taşındı. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladı; her yıl Türkiye ve dünyadan farklı sanatçılar, sanat kurumları dahil oldu. Son 5 yılda on binlerce sanatçı, binlerce etkinlik noktasında, binlerce etkinlikte milyonlarca sanatseverle buluştu. Kültür Yolu Festivali şehirlerin somut ve somut olmayan mirasını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedefleyen bir kültür turizm atılımı. Bu anlamda Eskişehir'i önemsiyoruz çünkü Eskişehir zaten hem eğitimiyle hem kültürüyle hem taşıdığı değerlerle bu festivale layık bir şehir. Cumartesi Bakanımızın gelmesiyle beraber açılışını yapacağız. 7 gün boyunca her gün konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, tiyatrolar ve benzeri sanat etkinlikleri, atölyeler yapılacak. Halkımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Eskişehir'i hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak için de güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı bize sağlayan başta Kültür Bakanımıza, bakanlık yetkililerine ve bu çabayı gösteren il başkanımız ve diğer vekil arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Eskişehir için Teknofest sözünü aldık"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürcan, "Teknofest'e yakışmaz mı Eskişehir? Üç tane üniversite, sivil havacılık var; sanayisi, mühendisliği, hele havacılık sanayisi çok gelişmiş bir şehir. Bence çok daha önceden yapılmalıydı Teknofest. Sonunda kopardık ama Teknofest sözünü aldık. Aynı zamanda Aile Festivali, inşallah bu sene bir aksilik olmazsa Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde takriben dört gün organize edeceğimiz bir etkinlik olacak. Bu bahçede, bu mekanda dört gün dolu dolu vakit geçirmiş olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı