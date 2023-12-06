Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Adaylığına Tepki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adaylığını açıklaması sonrasında vatandaşlar 86 yaşında olmasını göstererek, "Artık daha genç biri olsun" diyor.

Eskişehir'de 5 dönem belediye başkanlığını yürüten 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday olması şehrin her bölgesinde hayretle karşılandı. Yerini bir genç adaya bırakması beklenirken yeniden aday adayı olması sonrasında genel merkezin verileceği karar bekleniyor. Türkiye'nin en yaşlı belediye başkanı konumunda olan Büyükerşen, seçilmesi durumunda 90'lı yaşlarında başkan olacak. Eskişehirliler ise bu duruma hem sosyal medyalarından hem de yapılan röportajlarda tepki gösteriyor. Yılmaz Büyükerşen'in yaptıklarını unutmayan vatandaşlar yerini artık gençlere bırakması gerektiğini düşünüyor.

"Türkiye'de ölünceye kadar padişah gibi başta duruyorlar"

Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan esnaf Fazıl Özkara ise "Türkiye'de kişiler ölünceye kadar padişah gibi başta duruyorlar. Yetki sürekli ondan ona geçiyor. Burada bir haksızlık var, bunun için de insanlar yeni birisinin gelmesini bekliyor. Eskişehir'in durumu da iyi değil. Bunun için bence Yılmaz Büyükerşen'in gitmesi gerekir. Genç birisi gelmeli. Bir notere gidiyorsun, 65 yaşındasın diye yakınından imza istiyorlar. Ayrıca hastaneden rapor talep ediyorlar. Ama bu adam Allah razı olsun 85 yaşına girmiş, hiçbir şey istemiyorlar. İmzası geçerli oluyor mu onu bilmiyoruz. Dinamik, tuttuğunu koparan bir kişi getirmeleri gerekir. O zaman Eskişehir büyük bir şehir olur" ifadelerini kullandı.

"İhtiyar ile genç arasında ki fark başka olur"

Büyükerşen'in aday olmasını değerlendiren 63 yaşındaki İsmet Altanbek, "Adam çevremizi temiz tutuyor. İyi bir insan ancak yerine daha genç birinin gelmesi lazım. İhtiyar ile genç arasındaki fark başka. İhtiyarda kafa pek fazla çalışmaz. Yani yapılacak bir şey yok. Bu yeni seçimlerde eğer adaylığı koyarsa Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, koyabilir. Belki kazanabilir diyorum. Çünkü o biraz bundan genç. Eğer kazanabilirse o kazanır" dedi.

"Yılmaz Büyükerşen gençlere müsaade etmeli"

Eskişehirli Cihan Çelik ise aday adaylığını şöyle değerlendirdi:

"Yılmaz hocama teşekkür ediyoruz. Yaptığı emekler, hizmetler tabi ki küçümsenemez, güzel şeyler yaptı. Ancak bence gençlerin yolunu açmalı artık. Yani onlara da müsaade etsin. Genç beyinler hizmet etsin. Eskişehir biraz daha hizmet görsün. Eskişehir daha iyilerine daha güzellerine layık. Bence gençlerin yolunu açmalı. Bu dönem bence müsaade etmeli. Gençler aday olsun. Bence değişim zamanı. Yani değişim olsun kim konusunda bir fikrim yok ancak. Eskişehir için çalışacak, Eskişehir'i, bir adım daha ileriye götürecek. Genç beyinlere, yeni beyinlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben şansını düşük görüyorum. Vatandaş sadece ben değil de vatandaş genel olarak da yeter diyor. Yeter artık diyor. Yani değişsin, değişim isteniyor. Yani Eskişehir de hem yaş itibariyle, hem yapılabilirlik itibariyle değişimin olması gerektiği yönünde, vatandaşların kanaatleri de o yönde. Benim de kanaatim o yönde."

"Yeni nesiller gelebilir"

Merve Karanfilci isimli vatandaş ise aday olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, "Başkalarının gelmesini düşünüyorum. Yeni nesiller gelebilir. Yeni işler başarabilecek insanlar gelebilir. Öyle düşünüyorum, yeni insanlar da gelebilir. Yeni insanların yeni işlerini görebiliriz. Başkalarına şans tanıyabiliriz. Öyle düşünüyorum. Kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü birçok iş yaptım. Kendisinin güler yüzüne, samimiyetine inanıyorum. Daha da işler başarabileceğini düşünüyorum aslında. Ama yeni insanlara şans tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni siyasetçilere şans tanıyabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR