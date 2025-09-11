Kayyum sorusu sorulan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hareket

Haberler

Güncelleme:
CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te eski TBMM Başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin, "15 Eylül'deki davadan bir beklentiniz var mı", "İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz", "Mutlak butlan kararı bekliyor musunuz" sorularına yanıt vermeden TBMM'den ayrıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde tüm dikkatler CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı'na kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelebileceği konuşuluyor.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Görevi kabul edip etmeyeceğine ilişkin söylentilere yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, eski TBMM Başkanları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karakaş'ın yakınları ve ailesi katıldı.

DUYMAZDAN GELDİ, SIRTINI DÖNÜP GİTTİ

Öte yandan tören çıkışında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının kurultay davasıyla ilgili sorularını da duymazdan geldi. Kılıçdaroğlu, kameralara herhangi bir açıklama yapmadan sırtını dönerek uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
