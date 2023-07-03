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Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oldu

Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oldu

Politika Haberleri

Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atandı. Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Eski CHP milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı görevine getirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

TBMM'nin bir önceki döneminde CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Engin Özkoç Politika Haberler

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