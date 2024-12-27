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Eski başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li belediye başkanına övgü

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Gemi Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 70. yıl etkinliklerinde konuşma yapan eski başbakan Binali Yıldırım, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı övdü. Yıldırım'ın "Meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz. Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız" diye konuşması dikkat çekti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası'nın (GMO) 70. kuruluş yıl dönümü Kurtköy'de düzenlenen oda gecesi ile kutlandı. Etkinliğe katılan eski başbakan ve GMO üyesi Binali Yıldırım, konuşmasında CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı ve GMO 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Dedetaş'ı da övdü.

Eski başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li belediye başkanına övgü

CHP'Lİ DEDETAŞ'A ÖVGÜ

Yıldırım konuşmasında "Gemi mühendisleri meslekle meşgul olmadılar, aynı zamanda meslek dışı birçok alanda da başarıdan başarıya koşan değerli meslektaşlarımız var." ifadelerini kullandı. "Siyasette, toplumsal hayatta, akademik hayatta ve daha birçok alanda meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz." diyen Binali Yıldırım, "Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız." dedi. Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği konuşmada Dedetaş'tan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.

Eski başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li belediye başkanına övgü
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Bide başk üsküdar a dönuşum yapsaaa. Duşman seni övuyosa sıkıntı varrr. Üsk hep eski evle dolu hiçççç inş yapılamıyor başkan artıkkk çöz bu işi o yüzdennn oyy aldınnn yoksa parkları yenilemek için deyillllllş. Binali hollandada ki gelimeri ne baksın bii de bu tc ye bir kuruş vergi versinnnn. Boşşş konuşmasınn

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