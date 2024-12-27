Eski başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li belediye başkanına övgü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası'nın (GMO) 70. kuruluş yıl dönümü Kurtköy'de düzenlenen oda gecesi ile kutlandı. Etkinliğe katılan eski başbakan ve GMO üyesi Binali Yıldırım, konuşmasında CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı ve GMO 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Dedetaş'ı da övdü.

CHP'Lİ DEDETAŞ'A ÖVGÜ

Yıldırım konuşmasında "Gemi mühendisleri meslekle meşgul olmadılar, aynı zamanda meslek dışı birçok alanda da başarıdan başarıya koşan değerli meslektaşlarımız var." ifadelerini kullandı. "Siyasette, toplumsal hayatta, akademik hayatta ve daha birçok alanda meslektaşlarımızın başarısından gurur duyuyoruz." diyen Binali Yıldırım, "Bugün aramızda güzel Üsküdar'ımızın belediye başkanı da meslektaşımız." dedi. Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği konuşmada Dedetaş'tan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.