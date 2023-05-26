Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu ve Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Ağır hasta olma gibi bir durumunun söz konusu olmadığı belirten Şimşek, Dubai'ye yerleşmediğini ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti.