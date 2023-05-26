Eski Bakan Mehmet Şimşek, 'Dubai'ye taşındı' iddialarını yalanlayarak sosyal medyadan seslendi: Ankara'da yaşıyoruz
Politika Haberleri
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağır hastalığı olduğu ve Dubai'ye taşındığı şeklinde ortaya çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. Ağır hasta olma gibi bir durumunun söz konusu olmadığı belirten Şimşek, Dubai'ye yerleşmediğini ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti.
AK Parti'de eski Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in sağlık sorunları olduğu ve Dubai'ye taşındığı iddia edildi. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
ŞİMŞEK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ
Mehmet Şimşek, Dubai'ye taşındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ailecek Ankara'da yaşadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ciddi bir hastalığının olmadığına da açıklık getirdi.