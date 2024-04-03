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Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrı yaptı: Bu karardan vazgeç

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2007-2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak görev yapan Abdulmuttalip Özbek, Van'da seçim kazanan ancak mazbatası verilmeyen DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'dan yana tavır aldı. Özbek, milletin seçimine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek AK Partili Abdulahat Arvas'a, "Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." sözleriyle seslendi.

ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN BAŞKAN ADAYINA ÇAĞRI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yüzde 55'le kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu hakları elinden alındı. Van İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin Van adayı Abdullahat Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi kapsamında Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.2007- 2011 yılları arasında Ak Parti'den Hakkari Milletvekili olarak seçilerek görev yapan Abdulmuttalip Özbek,Van halkının Zeydan'ı seçtiğini vurgulayarak AK Parti adayına çağrıda bulundu.

Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrı yaptı: Bu karardan vazgeç

"MİLLETİN DESTEĞİ OLMADAN YÖNETİME GELMEK VİCDAN YARALAR"

Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Abdulahat Arvas. Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: 'milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız'

"TÜM VANLILARI DÜŞÜNEREK BU KARARDAN VAZGEÇ"

Ak Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim." ifadelerini kullandı.

Eski Ak Parti Milletvekilinin DEM Parti'nin adayından yana tavır alması ise parti içinden yükselen ilk ve tek ses olarak dikkat çekti.

Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrı yaptı: Bu karardan vazgeç

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Abdulmuttalip Özbek Hakkari Van 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (9)

corci:

2. en yüksek oyu alan adam chp'li olsaydı karar ne olurdu merak ediyor insan.

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Onur Yener:

Yasalar açık ve net, kararın sonuna kadar arkasındayım...

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Orkun Yıldırım:

2. en yüksek oy alan parti olarak bırak Chp'yi , Yeniden Refah bile olsa seçimi İptal ederlerdi, 2 Haziran'da bir daha seçim kararı alırlardı.

yanıt36
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M Ali Çelik:

Doğruyu söylemek gerekir her zaman Canımız neyi isterse değil

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Toroman Kutlug:

Yargıtayın bozma kararı mahkum olmayacağı anlamına gelmez.Adam suçlu ve seçilemez. Hukuken böyle. Belirsizlikten kaynaklanan arayı DEM iyi degerlendirmiş. Zaten her zaman yaptıkları şey. "Ortamı Demokratik yoldan Terörize etmek"

yanıt51
yanıt74
M Ali Çelik:

Toroman kimse adamı savunmuyor savunamaz da Önce mahkeme hakları iade ediyor sonra seçime bir gün kala kararını geri alıyor Nedir bu sence Yöntem yanlış

yanıt91
yanıt5
Toroman Kutlug:

M.A Çelik. Yargıtayın kararı MAHKUM olamayacağı anlamına gelmez. Yerel mahkemeye Davasının yeniden görülüp eksiklerin tamamlanması kararı da Yargıtayın ilamında var zaten. Zaten Savcılık itiraz etmiş yerel mahkeme Tekrardan adamı suçlu bulmuş. Sadece bu aradaki zaman diliminden faydalanılıp kaosa kapı aralanmış. Oyunu görmemek için gözlerini kapatma derim.

yanıt24
yanıt36
Turan Şahin:

seçmen burada dem partisine oy vermiş, şahıs suçlu ise dem partisinden başka bir aday istenmelidir,kazanan şahıs değil dem partisidir,bağımsız aday olmuş olsaydı 2.sıradaki parti hak eder, burafda partiyi cezalandıramazsınız,

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Kinyas Timur :

Abdulmuttalip Özbek 2004 yerel seçimlerinde ak parti Hakkari belediye başkan adayı olarak seçime girmişti. O zaman shp ile ittifak yapan dehaplı aday kazanmıştı. Ancak kazanan adayın itiraz durumunda kazanamama ve ikinci adaya geçme durumu bulunuyordu. Özbek, bu halk iradesidir ve itiraz etmeyecez diyerek hak edilmemiş bir başkanlığı almam dedi. Bu duruşa layık bir açıklama olmuş tebrik ederim.

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