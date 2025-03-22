Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan partisine 'uysallık' tavsiyesi

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, "Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü" açıklamasında bulundu.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "AK Parti, hükümet olduğu 2002'den 2016'ya kadar 14 yıl boyunca sandık zaferine rağmen iktidar mücadelesi vermek zorunda kaldı" diye yazan Tayyar, "Askeri vesayetle, PKK'yla, FETÖ'yle, gezicilerle, çetelerle, lobicilerle uğraştı, kapatma davasına, muhtıraya, darbe girişimine maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMACI SİYASET BİZİ TOPLUMLA KAVGALI GÖSTERİYOR"

Tayyar paylaşımının devamında "Rabbim nasip etti, partimin ve liderimin siyasi varlığına yönelik tüm siyasi suikast girişimlerine karşı yanında oldum, direndim, karınca kararınca. Zor zamanlarda arazi olup tehlike geçince goygoyculukta ön saflarda yer alanlar baştacı edilse de mücadelemden pişmanlık duymadım. Altını çizmekte yarar var; tüm bu kavgalar, millet iradesini tanımayan, temsilcilerine iktidar gücünü kullandırtmak istemeyen harici ve dahili muktedirlere karşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Tayyar ayrıca "2017'den sonra, özellikle yeni sistemle birlikte AK Parti, tüm vesayetçi unsurları devletten temizleyip yeni sürecin muktediri oldu. Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e öğüdündeki gibi, artık bize uysallık düşer" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.