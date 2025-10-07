Haberler

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL GÖZALTINA ALINDI

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. AK Parti'den iki dönem milletvekilliği yapan Kocabıyık sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gözaltına alındım" ifadelerini kullandı. Hüseyin Kocabıyık hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

HÜSEYİN KOCABIYIK, CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verilen Kocabıyık'ın evinde polislerin arama yaptığı bildirildi. Kocabıyık, savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON RÖPORTAJINDAKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kocabıyık, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle gündeme gelmişti. Kocabıyık son röportajında ise "Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Ama siyasi sebeplerle insanların haksız hukuksuz cezaevine atılmaları korkunç" demişti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı. AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü. Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını yürüttü. Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı. 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı. TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

CHPsavar:

Ulan adam seni adam yerine koymuş vekil yapmış utanmadan Cumhurbaşkanı hakaret mi yapıyorsun

Mustafa Usta:

Gerçekleri görmüştür.Kimin yalancı kimin dolandırıcı kimin sahtekâr olduğunu.

qc9r7w8qyc:

kendisi hiç eleştiriye açık bir insan değil maalesef ah bir konuşabilsek neler söyleyeceğiz

CHPsavar:

Bunları bir de Atatürk için söyleyebilsen

Ömer Ttn:

Zaten ceza evindekiler Komple RTE düşmanları, halkın düşmanlarına af geldi

My opinion:

cehalet diz boyunu aştı omuzlara geldi Eleştirmeyi küfür etmek , hakaret sananlar eleştiriyoruz diye yalnızca kendini kandırıyor .istediğim gibi eleştiriyorum ve istediğimede oyumu veriyorum kendimi de baskı altında hiç hissetmiyorum ama chp iktidarında korkuyorum ve asla sahte sözlerine inanmıyorum çünkü güvenilir değiller ve çok zalimler,Facebooktan seçip kapıya koydukları emekçileri unutmadım hırsızlıkları bir yana

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
