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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'ine yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un ilk hamlesi Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınırken akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu

BELEDİYEDEKİ GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır"

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu

İLK HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görevine resmen başlayan Aksoy'un ilk hamlesi ise terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in duvarda asılı olan fotoğraflarını kaldırtıp yerine Türk bayrağı asmak oldu.

Kayyumun ilk hamlesi Ahmet Özer'in duvardaki fotoğraflarını kaldırtıp Türk bayrağı asmak oldu

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (45)

Habil kökcü:

Bu günün geleceğini biliyordum. Millete karşı recep ve devleti. Son safha kaldı her dikdatör pisliğin yaşadığı sonu görmesi için. 2025 te bitecek bu iş öyle ya da böyle... Seçimle değişim hayal artık...

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Habil kökcü:

Milletin iradesinin üstüne çöküp o koltuğa oturmaya utanmıyor musun kapı kulu askeri

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Eyubi:

bunların işi gücü ucuz bayrak siyaseti artık cocuklar bile güler size .

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Malatyalı:

Gasp edilen bir makam. Akp gitmeden bu ülkeye huzur ve barış gelmez. Erken seçim.

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Cafer KILIÇ:

Bunların derdi bayrak değil hak hukuk adalet tanımazlar

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Devrim Bir:

Prof. bak duvara kendi fotolarını astırmış hay Allah'ım yaaa.

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Ahmet Çakır:

yvsk fotosunu astırmış

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Selanikli vedat:

Millet iradesi diye pkklıları idareci yapma devri bitmiştir ! Türkiye Türklerindir

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Baba Yabgu:

Yanına uzunu da astın mı büyükelçiliği garantilersin kardeşim bırakın bu şovları sadece işinizi yapın gideni de kimse savunmasın demli troristlern tam destek verdiği birinin daha temiz çıktığı görülmemiştir

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Nazım Aydın:

Yerinde bu uygulama helal olsun

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