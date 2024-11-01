Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Alınan karara CHP ve DEM Parti tarafı çok sert tepki gösterdi. MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından iki ilçeyi daha işaret ederek "Belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Kararın ardından CHP, Esenyurt'a çıkarma yaptı. Alınan karara en sert tepkilerden birini de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi. MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin yaptığı "kent uzlaşısı"nı hedef aldı. Akdeniz ve Toroslar Belediyelerini hedef gösteren Ataman, İBB Meclisi'ni de gündeme getirdi.

"CHP'NİN BELEDİYELERİ TERÖRİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİ AYYUKA ÇIKTI"

İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel'in "kent uzlaşısı" kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt'ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerden önce "kent uzlaşısı"nın esasında bir "PKK ittifakı" olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu bir defa daha ortaya çıkmış oldu.

İKİ BELEDİYEYİ VE İBB MECLİS ÜYELERİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Çok şükür, devletimiz gerekeni yapıyor, terörle mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin terörle mücadeledeki dik duruşu terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyor. Bu kapsamda "kent uzlaşısı" adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır."

Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

belediyeleri peşkeş çekti dediğiniz o teröristlerin başını mecliste konuşturacaksınız ama bu ne aymazlık

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Başta imamoğlu olmak üzere bütün chpliler incelensin hepsinin bağlantısı olabilir. Mansur yavaş hariç o bu işlere karışmadı.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

devletimizin yanındayız. teröre teröristlere geçit yok.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Sinan Ateş e kıyanlar, dava arkadaşına kıyanlar kurt postu giymiş çakallar. Menfaat davanız kahrolsun

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman:

terörist sevici sadece parti yokki haber siteleri vs de var haberler.com gibi mesela.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

zorunaml gitti dönek ismet

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara kara:

sandıkta alamadığınızı böyle iftirayla hileyle yetkileri kötüye kunlanarak alıyoruzsunuz yazıklar olsun. İlk seçimde görüşeceğiz!!!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Ozturk:

Peki Sinan Ateş in yerine kimi atadınız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArslan:

Yahu hem apoyu meclise davet et sonra bu açıklamayı yap. Bari tutarlı olun azıcıkda bizde arkanızda duralım. Yanar döner olmayın kraldan çok kralcı oldunuz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Toklu:

PKK severim seloya selam yollayanlara CHP genel başkan oluyor. Selahattin Demirtaşın kardeşi Nurettin demirtaş pkkda aktif terörist

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü? 1 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.