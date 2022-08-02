CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da esnafı ziyaret etti.

Kentteki bir otelde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Taşmağazalar Çarşısı'ndaki esnafa ziyaretler yaptı.

Ziyarette bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

Başka birinin de "Sizi birisi yerinizden etmek için hedefe koysa, hedef gösterse, sizce doğru mudur? Ama milletvekiliniz, imam Halil Konakcı'yı hedefe koydu. Neden partiniz tarafından bu kadar tepki görüyor? Özgür Özel Bey, kaç gündür adamı linç etti." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunu belirtti.

Vatandaşın "İnancına saygılı olmak yetmiyor." sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Yani diyorsunuz ki bir din insanının yaptığı açıklamayı siyasete alet etmeyin." diyerek ziyaretlerine devam etti.

Çifte Minareli Medrese'yi de ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardından geçtiği bir restoranda kanaat önderleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.