Saldırıya uğrayan İmamoğlu'ndan hükümete sert mesaj: Sizi son kez uyarıyorum, yapmayın çok yanlış yoldasınız

Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, yaşananların Erzurumlularla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İmamoğlu, "14 Mayıs'tan sonra Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşehrilerimle bir arada olacağım. İktidar mensupları sizi son kez uyarıyorum. Yazık oluyor yapmayın. Çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting gerçekleştirdiği Erzurum'da saldırıya uğradı. Konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, alanı terk etmek zorunda kaldı.

"DEVLETİN KOLLUK GÜÇLERİ GÖREVİNİ YAPMADI"

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, yaşananların Erzurumlularla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Olayların bir tertip olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı. "Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle ilgisi yoktur. Ne yazık ki bu olay tertiplenmiş bir olaydır. Ve şunu söyleyeyim, devletin kolluk güçleri sahada, oradaydı. Görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk, insanların canı yanmıştır. Vali bey bilgi vermek için beni aradı. 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüm. Burada yaralıları takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşehrilerimin sağlıkla ilgili konuları bize emanettir.

"OLAYIN ERZURUMLULARLA BİR İLGİSİ YOK"

Bu kötü aklın süreci sona ermiştir. Ben çocukluğumdan beri Erzurumla diyalogda olan bir aileyim. Burada akrabalarım, hısımlarımız var. Erzurumlunun kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla bir ilgisi yok. Spor yöneticiliği yaptım, buradan sporcu aldım, maçlara geldim. Tribünlerini bilirim. Dostluğumuz candandır onu söyleyeyim. Ama bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Erzurumlu hemşehrilerim bunu yakından takip edecek, vicdanıyla, ahlakıyla sorgulayacak, adaletiyle sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü akıl süreci 14 Mayıs'ta sona erecek. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

"MİLLETİMİZ ÇOK YAŞASIN"

14 Mayıs'tan sonra Allah'ın izniyle, hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşehrilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, hareket eden mülki idarecilerin ya da başka kişilerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın.

"İKTİDAR MENSUPLARI SİZİ UYARIYORUM"

Yazık oluyor yapmayın. Son kez uyarıyorum. Yapmayın, bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak milletimiz. Size söz veriyorum."