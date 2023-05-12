Ersoy: 'MHP'yi Kayseri'de birinci parti yapacağız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, hedeflerinin MHP'yi Kayseri'de birinci parti yapmak olduğunu söyleyerek, "Cumhur İttifakı'na 10 milletvekilinin 10'unu da alacağız" dedi. Ersoy, Kayserispor ile ilgili olarak da, "Kayserispor'da kim ne yaptıysa hesabını verecektir" şeklinde konuştu.

Vatandaşların kendilerini sevip saydığını ve büyük bir teveccüh gösterdiğini söyleyen Baki Ersoy, "Vatandaşlarımız bizi kendilerine yakın görüyorlar, sevip, sayıyorlar. Bende bütün konularda onların yanında olmaya gayret gösterdim. Hakikaten ulaşılabilir olmaktan kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde inanılmaz bir teveccüh var. Bu beni daha çok hırslandırıyor. Çalıştıkça daha fazla çalışırım. Bir işe odaklandığım zaman onu bitirene kadar uğraşırım. Bu da yapımla alakalıdır. Ben bir hedef koydum kendime. MHP'yi Kayseri'de birinci parti yapacağız. Cumhur İttifakı'na 10 milletvekilinin 10'unu da alacağız. Böyle bir hedef koydum. Önce ülkücülere emanet olan Cumhurbaşkanımızı ilk turda açık ara seçtirebilmek için her gittiğimiz yerde bunun çalışmasını yapıyoruz. Onun dışında da MHP olarak ektiğimizi biçme vaktinin geldiğini, bizim bir şey söylemeye gerek kalmadan insanımızın vefalı olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hulusi Akar bakanımızın savunma sanayii konusunda Kayseri'ye pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini düşünüyorum"

Savunma sanayisinin Kayseri'ye getirilmesiyle ile ilgili konuşan Ersoy, "Milli savunma bakanımızın buradan milletvekili olması, milli savunma bakanı olması, Cumhur İttifakıyla birlikte genel kurulda yeterli çoğunluk sağlandığı takdir de, ben aynı makamına devam edeceği kanaatindeyim. O zaman da bize, Kayseri'ye pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu ayrımcılıkla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşma yaptım. Her defasında da bana "Kayseri milliyetçiliği yapma" dedi. Bakanımız Türkiye'nin bakanı ama biz "Siz Kayseri'nin bakasınız" diyoruz. Sayın bakanımızın iz bırakabilmesi açısından yapacakları kalır" diye konuştu.

"Kapalı Kale beni milletvekili olarak görmüyor, ağabey olarak görüyorlar"

Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale ile ilgili konuşan Ersoy, "Kapalı Kaleli kardeşlerime hep kardeş gözüyle baktım. Onlar beni milletvekili olarak görmüyorlar, bir ağabey olarak görüyorlar. Onların bu şekilde beni görmelerinden dolayı çok mutlu oluyorum. Milletvekilliği siyaseten yapılan, bir dünya ideolojiye sahip insanlarız. İnsani ilişkiler noktasında da incelenmesi gereken sosyolojik konular var. Tribün kültüründe şunu gördüm. Yağmur yağıyor, Hüseyin Deniz bir kardeşimiz var ilk onu alıyorlar. İnanılmaz bir kardeşlikleri var. Aramızda ağabey, kardeş ilişkimiz var. Oturup siyaset konuşmuşluğumuz yok. Tavırlarını bizden yana koyuyorlarsa çok mutlu oluruz" dedi.

"Kayserispor'da kim ne yaptıysa hesabını verecektir"

Kayserispor ile ilgili konuşan Ersoy, "Kayserispor ile ilgili mevcutta Ali başkan var. Berna başkan geçmişle ilgili bir problem yaşadığını söylüyor. Konuşmadı, kendine zarar verdi. Bugün geldiğim noktada kafamda bu konuyla ilgili bir terk değişiklik yok. Bir kişi çıkıp kendini ifade etmeye çalışmadı, açıklayamadı. Açıklayamaz çünkü. Bunu şehirde biliyor, herkes biliyor. Başaramadık dediğimiz noktayı bugün değerlendirmemek lazım. Tarihte akışa bırakacağız ve o zaman bakacağız. Kimse çıkıp bir açıklama yapmadı. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve gerçeklerin bir gün açığa çıkma gibi bir huyu var. Kimse borçlarla ilgili bir açıklama yapmadı. İlk devraldıklarında 154 milyon olarak genel kuruldan geçti. Mustafa Tokgöz bey geldiğinde borçla ilgili 330 milyon TL demişti. Bu kadar borç ödenmesine rağmen. O zaman da kurun kaç para olduğu belli. Tüm bunlara rağmen Kayserispor bu şehrin takımı. Kim ne yaptıysa hem ilahi olarak bunun hesabını verecektir hem de yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.

"Valimiz gitmemeli"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehir için bir şans olduğunu kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Adayı Ersoy, "Sayın valim çok hızlı başladı ve çok da başarılı. İyi bir vali. 6 Şubat'tan sonra 3 ay deprem bölgelerinde inanılmaz işlerin altına imza attı. Valimizin bu seçimleri beklediğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra gayretli çalışmalarına devam edecektir. Valimiz gitmez ve gitmemeli diye düşünüyorum. Kendisi Kayseri için bir şans olduğunu görüyorum. Seçimleri atlattıktan sonra sayın valimizin bu şehirde önemli hizmetlerin altına imza atacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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