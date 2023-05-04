Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı: Barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Türkiye'nin bölgede barışın tesis edilmesi için adım atması gerektiğini belirtti. Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak talebi olmadığını ve ilişkilerin normalleşmesine hazır olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur. Barış anlaşması konusunda kararlıyız, istekliyiz. Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil" dedi.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Simonyan, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Yıkıcı depremden dolayı tüm Türk halkına taziyelerimi iletmek istiyorum. Depremin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Biz hemen 2 grup gönderdik. Onlar sınırı geçerek Türkiye'ye yardım götürdüler. Çok ağır bir dönemden geçtiğimizi ve dünyanın genelinde gerilimin arttığını siz de iyi biliyorsunuz. Benim buraya gelmem Ermenistan Cumhuriyetinin komşularıyla iyi niyetini ortaya koyuyor. Biz bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız" dedi.

Simonyan, Ermenistan- Azerbaycan ilişkilerine ilişkin, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur. Barış anlaşması konusunda kararlıyız, istekliyiz. Ticari alanda bölgeyi açma açısından hiçbir sorun görmüyoruz. Biz defalarca bu teklifte de bulunduk, sınırda bulunan askerler eşit şekilde geri çekilsin. Bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil. O konuda umutluyuz ki bu bölgede barışın tesis edilmesi konusunda Türkiye adımlar atacak" ifadelerini kullandı.