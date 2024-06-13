Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek "Koltuk" detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

ERDOĞAN ODAYI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Olumlu bir havada geçtiği öğrenilen görüşmeden yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Görüşmede genel başkan odasını inceleyen Erdoğan'ın 18 yıl önceki ziyaretine atıfta bulunarak "Pek değişiklik olmamış" dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER

Erdoğan'ın bu yorumundan sonra söze giren Özel ise "Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz. Eşyalar aynı. Hiçbir yere dokunulmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı. Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar" karşılığını verdi.