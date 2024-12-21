Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da STK temsilcileriyle bir araya geldi. Yeni anayasa çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti ise, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi: "Hayatın dinamizmi içerisinde beklentiler ve talepler de dönüşmektedir. Dünya değiştikçe insanın aynı kalması fıtrata aykırı durumdur. Siyasetin görevi sorulara ve sorunlara makul cevaplar üretmek, halktaki değişim iradesini doğru enstrümanlarla yönetmektir. Türkiye gibi demokrasisi 42 yıl önce yapılmış darbe anayasasıyla malul olan ülkelerde değişimi yönetmek çok daha çetrefillidir.

"MUHALEFET, AMAN ALİ RIZA BEY AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN MODUNDA"

Bunun için Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasının şart olduğunu ısrarla dile getiriyoruz. Bu çağrıyı da muhalefetin iddia ettiği gibi gündem kaygısından değil tam aksine ülkemizin yeni anayasa ihtiyacını gördüğümüz için yapıyoruz. Muhalefet sorunun katlanarak büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Ülkenin herhangi meselesinde önerileri var mı? Yok. İstemezükten başka lügatlarında gelime var mı? O da yok. Aman Ali Rıza Bey adımızın tadı kaçması modunda son derece konforlu alanda siyasetçilik oynuyorlar.

"ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Mızıkçılık yaparak, işi yokuşa sürerek, kaçarak bu ülkeye hizmet edilir mi? Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak, her şeye itiraz etmek midir? Muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü anayasa ihtiyacımız var. Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok kalmış bir ihtiyaçtır.

Meclisimizdeki partilerin çoğunun ilk 4 madde başta olmak üzere hemfikir olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. AK Parti'nin yeni anayasa iradesi güçlüdür, dinamiktir. 28. dönemde Meclis'in kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümit ve arzu ediyoruz. Böylece evlatlarımıza özgür, müreffeh, güçlü bir ülke bırakma ülkümüze biraz daha yaklaşmış olacağız. Muğla'ın iş dünyası, sivil toplum, kanaat önderleriyle bizim yanımızda olması çok önemlidir."