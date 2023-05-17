Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

6'LI MASA ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

2. tur seçimlerine 10 gün kala teşkilatına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa üzerinden hedef aldı.

"CHP TARİHİN EN BÜYÜK 'HORTUMLANMASINA' MARUZ KALDI"

Seçimde CHP'nin oylarını artıramaması ancak 6'lı Masa'daki beş partinin CHP listesinden 34 vekil çıkarmasına değinen Erdoğan "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır.

"HESAP SORMAK PARTİNİN SEÇMENLERİNE DÜŞER"

Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.

"ÜLKEMİZDE MUHALEFETİ MAALESEF DEĞİŞTİREMEDİK"

Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."