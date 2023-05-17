Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesi AK Parti teşkilatına seslendiği konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun seçime beraber girdiği ortakları üzerinden tarihin "hortumlanmasına" maruz kaldığını belirten Erdoğan, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalı'na alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.
2. tur seçimlerine 10 gün kala teşkilatına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa üzerinden hedef aldı.
Seçimde CHP'nin oylarını artıramaması ancak 6'lı Masa'daki beş partinin CHP listesinden 34 vekil çıkarmasına değinen Erdoğan "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır.
Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.
Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023