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Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu

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NATO Liderler Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye gelişini fırsat bilen 28 siyasetçi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir şikayet mektubu yazdı. Erdoğan'ın İsrail'e karşı saldırgan tutumunun eleştirilip Hamas'a verilen desteğin gündeme getirildiği mektupta "Eğer bu eğilim devam ederse, ABD'nin Türkiye ile ortaklığını yeniden değerlendirmesi gerekebilir" ifadeleri yer aldı.

NATO Liderler Zirvesi için heyetle birlikte ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ABD'li bazı siyasetçiler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir şikayet mektubu yazdı.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN SKANDAL MEKTUP

Hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden 28 kongre üyesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Blinken'a şikayet ettikleri skandal mektupta İsrail'e yönelik sert tavrını ve Hamas'a verilen desteği gündeme getirdikleri öğrenildi.

"TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E YÖNELİK TUTUMU RAHATSIZ EDİCİ"

Mektupta şu ifadeler kullanıldı; "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik artan düşmanlığı ve kışkırtıcı söylemleriyle ilgili ciddi endişelerimizi dile getirmek üzere yazıyoruz. Müttefikler temel politika konularında anlaşmazlık yaşayabilir ve çoğu zaman da yaşarlar; ancak Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumu son derece rahatsız edicidir ve özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz küresel mücadeleye zarar vermektedir. Dünyanın dört bir yanında demokrasi saldırı altındayken, bu şeytani, otoriter güçlerle mücadele eden müttefiklerimizi korumalıyız.

Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu

"HAMAS'IN YÜCELTİLMESİ İLİŞKİLERİ ZORA SOKUYOR"

Türk hükümetinin Hamas'la dayanışma içinde olduğunu açıklaması ve Amerika'nın Orta Doğu'daki kilit demokratik müttefiklerinden birine karşı eylemleri dikkat gerektirmektedir. Eğer bu eğilim devam ederse, ABD'nin Türkiye ile ortaklığını yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Erdoğan'ın zararlı, anti-demokratik politikaları desteklemesi ve Hamas'ı yüceltmesi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi zora sokmaktadır. NATO'nun birliğini korumak çok önemlidir, ancak Erdoğan'ın İsrail'e yönelik son eylem ve açıklamaları göz ardı edilemez."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Antony Blinken Türkiye İsrail Nato Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (17)

druen:

biraz göstermelik geldi. adamların hava savunma sistemleri, suları, petrolleri, gıdaları bizden gidiyor. zorda kaldıklarında bizim ülkemize sıgınıyorlar, gerektiğinde bizim vatandaslarımızdan asker destegi dahi alıyorlar. sonra şikayet mi edecekler? tiyatro gibi..

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dikduran adam:

senide bizden gönderelim de tam olsun

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Ozgur:

Her türlü zalimligi rezilliği utanmazligi yapan abd yi neden boykot etmiyoruz.

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Musti40 :

Ozgur: Boykot etmek hepimizin elinde. Ama biz 2 günlük boykotcuyuz. Git dövizcilere change ofise en çok dolar alıyoruz

yanıt63
yanıt3
Murat Kara:

Türkiyenin iç sorunları saymakla bitmez mesala ekonomi,terör, mülteci,rüşvet ,adım kayırma ,soygun adalet ,,,,,bizim bunlara yoğunluk vermemiz gerekir sonra dışarıdaki sorunlara sonra bakmalı

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VEFA:

İnsanların türlü türlü maskelerini görünce bukelemun, bukelemunluğundan utanmış!

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VEFA:

Mesela F16 ları almaktan ve var olanların modernizasyonundan vazgeçebiliriz, desem. Nasıl olur?

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Musti40 :

Vefa: Abdden alacak F35 kalan milyar dolarımız ne olacak?

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Grill Buy:

Efendileri arada kulağını cekicek tabi

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HOZKAN:

Bi çekip gidin ya

yanıt8
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