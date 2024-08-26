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Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

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Muş'ta düzenlenen "Malazgirt Zaferi" programında kriz yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından fotoğraf çekimi için davet edilen kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı. Önceki gün Selçuklu Mezarlığı'nda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tepki çekmişti.

Muş'ta gerçekleştirilen "Malazgirt Zaferi" programında ilginç anlar yaşandı. Programın sonunda protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye çağırıldı. Ancak kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı.

MALAZGİRT ZAFERİ PROGRAMINDA PROTOKOL KRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı'ınn Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlediği "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katıldı. Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi.

Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

Kabine üyeleri ile AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da sahneye çağırılanlar arasında yer aldı.

KUVVET KOMUTANLARI FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra diğer kuvvet komutanları da ismi okunmalarına rağmen sahneye çıkmadı. Kuvvet komutanlarının ardından ismi okunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sahneye çıktı.

Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

Önceki gün Selçuklu Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katılmıştı. Kadıoğlu ve Tatlıoğlu, Yapıcıoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer aldıkları için tepki çekmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (6)

Erol Birol :

KUVVET KOMUTANLARIMIZ GURURUMUZDUR.

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Mert Kalyoncu:

Helal olsun kahraman paşalarımız.

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faruk merttürk:

Herkesi kendileri gibi showman sanıyorlar.

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Emre:

Komutan dediğin show yapmaz

4
0
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TheC:

Protokol krizi değil askerlerin siyasilerle poz vermesi zaten doğru değildir. Biz bu gibi hareketlerin bedelini 110 yıl önce Balkan savaşlarında ödedik. Sadece cumhurbaşkanı olsa Başkomutan olarak yanında dururlar ama belli siyasi partilerin yer aldığı bir platformda askerlerin poz vermesi profesyonel olmazdı zaten doğrusu yapılmış.

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ERKAN :

Tebrikler, ama emekliye sevk edileceksiniz

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