Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı

Muş'ta gerçekleştirilen "Malazgirt Zaferi" programında ilginç anlar yaşandı. Programın sonunda protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye çağırıldı. Ancak kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı.

MALAZGİRT ZAFERİ PROGRAMINDA PROTOKOL KRİZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı'ınn Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlediği "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katıldı. Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi.

Kabine üyeleri ile AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da sahneye çağırılanlar arasında yer aldı.

KUVVET KOMUTANLARI FOTOĞRAF ÇEKİMİNE KATILMADI

Ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra diğer kuvvet komutanları da ismi okunmalarına rağmen sahneye çıkmadı. Kuvvet komutanlarının ardından ismi okunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sahneye çıktı.

Önceki gün Selçuklu Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katılmıştı. Kadıoğlu ve Tatlıoğlu, Yapıcıoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer aldıkları için tepki çekmişti.