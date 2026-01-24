Haberler

Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an Haber Videosunu İzle
Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da katıldığı TOKİ konut teslim törenindeki bir an, gündem oldu. Tören sırasında sahneye davet edilen bir aileyle sohbet eden Erdoğan, önce küçük bir çocuğa harçlık verdi. Ardından çocuğun babasına da 200 TL uzattı. Görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki TOKİ konut teslim töreninde bir çocuğa harçlık verdi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende elini öpen çocuğun babasına 200 TL verdi.
  • Erdoğan'ın harçlık verdiği anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da katıldığı TOKİ konut teslim töreninde yaşanan bir an, törenden çok konuşulan detaylardan biri oldu. Erdoğan'ın vatandaşlarla kurduğu diyalog ve verdiği harçlık, törene damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

ÇOCUĞA HARÇLIK, BABAYA DA 200 TL

Tören sırasında sahneye davet edilen bir aileyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce küçük bir çocuğa harçlık verdi. Ardından elinin öpen çocuğun babasına da 200 TL verdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın baba ve çocuğa verdiği harçlık anları, törenin ardından sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe ile anılması yetti! Marmoush, 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı

Fenerbahçe ile anılması yetti! 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki

Kreşteki skandalla ilgili bir detayı ilk kez açıkladı
Thiago Almada'dan Galatasaray iddialarına cevap

Galatasaray için konuştu
Belçika'da yapay zeka şoku: Kral'ın sesi ve yüzüyle büyük vurgun girişimi

Ülke bu olayı konuşuyor! Dolandırıcılık ağı saraya kadar uzandı
Ismail Jakobs'tan zehirlenme iddiası: Üç oyuncumuz da bayıldı

G.Saraylı yıldızdan canlı yayında olay iddia: Bizi zehirlediler