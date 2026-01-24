Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da katıldığı TOKİ konut teslim töreninde yaşanan bir an, törenden çok konuşulan detaylardan biri oldu. Erdoğan'ın vatandaşlarla kurduğu diyalog ve verdiği harçlık, törene damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

ÇOCUĞA HARÇLIK, BABAYA DA 200 TL

Tören sırasında sahneye davet edilen bir aileyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce küçük bir çocuğa harçlık verdi. Ardından elinin öpen çocuğun babasına da 200 TL verdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın baba ve çocuğa verdiği harçlık anları, törenin ardından sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.