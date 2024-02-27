Erdoğan'dan Özel'in memleketinde gövde gösterisi! İşte mitinge katılan kişi sayısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'da alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Erdoğan konuşmasında "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır. Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız. Akıbeti 13 kez seçim kaybeden bir önceki gibi olacak. Vizyonu, programı olmayan bağırır çağırır gider. Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Nerede teröristan, nerede terör örgütleri hepsi şu an darmadağın. Uzunca süredir yaşadığımız bütün saldırıların, kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacaktır. Geçmişte bunu sağladık. Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.

"KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ"

Milleti umursamayan muhalefet anlayışının, sorumsuz politikaları yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir. Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

"CHP GENEL BAŞKANI'NI KİMSE TAKMIYOR"

CHP'nin kurduğu ittifaklarda açıklık var mı? CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Nerede, kimlerle demlendiği belli değil. 3-5 belediye için siyasi bölücülere teslim olunmaz. Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

MANİSA'YA YAPILAN HİZMETLER

Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Manisa'ya 5 bin 174 adet yeni derslik kazandırdık. 11 bin 250 kişi kapasiteli yurt açtık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk. 122 spor tesisi yaptık. Manisa'ya 33 baraj, 11 gölet, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Selendi ve Köprübaşı'na da yakında doğal gaz arzı sağlayacağız."