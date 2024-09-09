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Erdoğan'dan Kabine sonrası "Kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

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Erdoğan'dan Kabine sonrası yaptığı açıklamada Kara Harp Okulu'nda düzenlenen "Kılıçlı yemin" töreniyle ilgili "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Kılıçlı Yemin Töreni'ne ilişkin önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, "Her tülü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz" dedi. Erdoğan açıklamasında Narin Güran cinayetiyle ilgili 'Takipçisi olacağım' ifadesini tekrarladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.15'te başlayan Kabine sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Her tülü girişimin karşısındayız. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli tahkikatı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de geçerlidir. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Aktörler değişse de bu zarar kötü muhalefet olarak varlığını sürdürmektedir. Yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye çalışıyor. TSK'ya kimyasal silah kullandı iftirasını atanlara kol kanat gerenlerin milletimiz gözünde bir kıymeti yok. Bu kışkırtıcı zihniyete izin vermeyeceğiz.

"NARİN YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞÜRDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için 'Takipçisi olacağım' ifadesini tekrar kullandı. Erdoğan, "Narin yavrumuzun katledilmesi hepimizin yüreğine kor ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. En ağır cezaya çarpıtılması için konunun takipçisi olacağım.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kara Harp Okulu Kabine

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Yorumlar (8)

Kazim Bolat:

Her sene böyle yapılan kutlama bu sene mi zoruna gitmiş sayın cumhurbaşkanımızın.

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HOROZ KENTLİ:

Yeni bir 15 temmuzdur ezmek lazım

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Nurullah Akarslan:

ELHAMDULILAH BURASI MUSLUMAN TURKIYE

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VEFA:

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'le savaşmayın. KAZANAMAZSINIZ!...

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MÜCAHİT KELEŞ:

heryil böyle kutlama yapılmıyor.

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Ilhan Gkpnr:

Dinayet işleri başkanı kime kılıç salladıysa askerlerde ona sallamıştır ..

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şaban kocaman:

Her ordamıydın sen

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Cengiz:

Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz

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