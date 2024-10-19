Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapımız onlara açık

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir araya geldi. Sholz ve Erdoğan görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamaları içerisinde İsrail'in Gazze'deki savaşı yayarak Lübnan'a taşıması önemli bir yer aldı. İsrail'in savaşı yayma politikasını eleştiren Erdoğan, "İsrail'in, Netenyahu'nun kafa yapısında, çok açık, net bu savaşı sadece belli bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var" ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamalarına devam ederken Suriye ve Lübnan'dan kaçmak isteyen sivil halk için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"VİCDANLI DURUŞUMUZU BUNDAN SONRA DA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in, Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırılar ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart." dedi. Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgenin ve ötesinin huzur bulmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Bölgede 50 bini aşkın insanın öldürüldüğüne işaret eden Erdoğan, "Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

"KAPIMIZ ONLARA AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin de göç konusuyla ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

"Şunu açık ve net söylememde fayda var. Malum, Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Biz, onları şu anda ülkemizde ağırlıyoruz ve Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek, birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek bu süreci çalıştırdık. Şu an itibarıyla de Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur, şu anda da açıktır. Hele hele böyle bir savaş döneminde, oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa ki bunların içerisinde Lübnan da var. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Hele hele şu anda Lübnan'da ciddi manada Türkmenler de var ve bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim, söylüyorum. Kapımız onlara açık."