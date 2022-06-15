Erdoğan'dan CHP ve İYİ Parti'ye adaylık göndermesi: Nasıl biriymiş de seçime kadar yıpranacakmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında hem dış politika, hem ekonomi gündemi hem de iç politika hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na yaptığı "Ya aday ol ya da adaylığını açıkla" çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın muhtemel adayına ilişkin ise, "Açıklarsak yıpranır diyorlar. Bu nasıl bir adaymış da seçime kadar vatandaşın gözünde soğuyacak" yorumu yaptı.

"NASRETTİN HOCA FIKRASI GİBİ"

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine Nasrettin Hoca fıkrası üzerinden eleştiride bulunan Erdoğan, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır, ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Kendilerine adayınızı nasıl belirleyeceksiniz diye sorunca, Nasrettin Hoca'dan daha muğlak cevap veriyorlar..." dedi.

"BUNLARIN MİLLETE DERMAN OLMASI MÜMKÜN MÜ?"

Altılı masanın millete derman olamayacağını belirten Erdoğan, "İlkeleri, prensipleri belirleyeceğiz diyorlar, uzun bir aday listesi çıkaracak, her adayın artı eksilerini tespit edeceğiz diyorlar. Masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazlarsa listeyi kısaltacağız diyorlar. Kısa listedeki adayları herkes irtibat halinde olduğu yabancı büyükelçilere sunacak, onların kararını bekleyeceğiz diyorlar. Bunları atlattıktan sonra adayları yeniden masaya yatıracağız diyorlar. Bu süreçte seçimi kaçırmaz, sandığa gitmeyi unutmazsak milletimizin huzuruna bir aday ile çıkacağız diyorlar. Nasrettin Hoca'nın ektiği çalılar ile borcunu ödeme ihtimali, altılı masanın adayını belirleme ihtimalinden daha fazladır. Aylarca masada kimin nerede oturacağının kavgasını vermiş bir curcuna ittifakından ne beklenebilir ki? Kendi temel meselelerini çözmeyi beceremeyenlerin millete derman olması mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR ADAYMIŞ DA 1 YILDA YIPRANACAKMIŞ"

Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde noktaladı: "Her hafta bir skandalla gündeme gelenlerin bırakın seçimi, 2023'ü görmeleri dahi muhaldir. Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez, millet tanıdıkça yıpranıyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe itibar ve zemin kaybediyor?"