Erdoğan'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto

Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Partililer ve davetlilerin, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi. Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

SALONDA DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları salonda yer aldı. Salona, "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları da asıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

ERDOĞAN'DAN MANİFESTO NİTELİĞİNDE KONUŞMA

Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifesto niteliğinde bir konuşma yapacağını duyurdu. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarının 119 günlük bir süreçte tamamlandığını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi olarak nitelendirilen bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ana başlık altında önemli mesajlar vereceği ifade edildi:

1- AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi: Parti, bugüne kadar yaptığı çalışmaların değerlendirmesini yapacak.

2- Halkın beklentileri: Toplumun farklı kesimlerine hitap eden mesajlar paylaşılacak.

3- Dünya siyaseti ve Türkiye'nin geleceği: Erdoğan, Türkiye'yi gelecekte nerede gördüğünü anlatan bir vizyon çizecek.

Kandemir, kongrenin yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaseti açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Kongreye pek çok yabancı devlet insanının katılacağı da açıklandı.

3 YENİ MÜZİK VE TANITIM FİLMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongrede üç yeni müzik tanıtılacağını ve sahne performanslarıyla katılımcılara coşkulu anlar yaşatılacağını belirtti. Kongrede ayrıca özel olarak hazırlanan tanıtım filmleri gösterilecek. Bu yılın kongresi, "Adında AK, ışığında istikbal", "Adında AK, ışığında istikrar" ve "Adında AK, ışığında barış" sloganlarıyla öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı konsepti kapsamında, AK Parti'nin geleceğe yönelik vizyonu detaylandırılacak.

ANKARA SOĞUK, KONGRE COŞKULU

Kongre sürecinde hem gençlik hem de kadın kollarının aktif rol aldığı belirtilirken, Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın kongrenin asıl vurucu noktası olacağını vurguladı. Ankara'da soğuk hava beklenirken, AK Parti yetkilileri kongredeki coşkunun bu havayı ısıtacağını belirtti. AK Parti'nin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği kongrelerin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken yetkililer, bu yılın kongresinin hem Türkiye hem de dünya için önemli mesajlar içereceğini ifade etti. Bu kongre, sadece bir siyasi etkinlik olmanın ötesinde, Türkiye'nin yeni dönemine dair güçlü mesajlar veren bir platform olacak.