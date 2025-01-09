Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. DEM Parti'nin İmralı görüşmesinin de ele alınmasının beklendiği görüşme öncesinde MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür" ifadeleri yer aldı.
Dem Parti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. DEM Parti'den oluşan heyet, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında ilk ziyareti Mhp'ye yapmış, Bahçeli de heyeti kapıda karşılamıştı.
ZİRVENİN SAATİ AÇIKLANDI
Gündemdeki sıcaklığını koruyan gelişmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecekleri duyuruldu.
İMRALI KONUSU MASADA OLACAK
Görüşmenin gündeminde Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından yaşananlar ve konuyla ilgili hükümet devlet nezdinde atılacak adımların olması da bekleniyor.
MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
İki liderin 14 Kasım'ın ardından gerçekleştireceği yeni yılın ilk görüşmesi öncesinde MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın ardından görüşme sonrası yeni süreçle ilgili adımlar atılacağı yönünde yorumlar yapıldı.