Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edilirken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın davet edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda salonda bulunan Fatih Erbakan'ı çaya davet etmedi

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL VE DİĞER SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonunda salonda bulunan Fatih Erbakan'ı çaya davet etmedi

FATİH ERBAKAN DAVET EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan 23 Nisan Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title