Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL VE DİĞER SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti. Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

FATİH ERBAKAN DAVET EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi.