Erbakan'dan İsrail Ordusundaki Türk Vatandaşlarına Sert Tepki: 'Vatandaşlıkları İptal Edilmeli!'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yaklaşık 5 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsrail ordusunda görev yapıyor. Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdıran bu katillerin aramızda dolaşmasına izin veremeyiz. İsrail ordusunda görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlıkları derhal iptal edilmelidir. Bu, bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "7 Ekim 2023'ten bu yana, bir buçuk yıldır, Gazze'de gözlerimizin önünde bir halk sistematik biçimde yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu bir çatışma değil, bu bir savaş değil; bu, Siyonist İsrail'in başını çektiği bir soykırımdır! Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, askeri ve ekonomik desteğiyle yürütülen bu vahşette, her gün yeni bebekler açlıktan can veriyor. Gazze'de son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. 40 günlük Yusuf Muhammed Es Safedi bebek maması bulunamadığı için gözlerimizin önünde öldü. Hastanelerde bombalanan hasta çocuklar, çadırında uyurken bombalanan anneler, ekmek sırasındayken hedef alınan siviller, ambargo altında ölüme terk edilen yaşlılar göz göre göre katlediliyor. Bu tablo, 21. yüzyılın en ağır insanlık suçudur! Bu tabloya sessiz kalmak, zulmün ortağı olmak demektir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, Siyonist İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü sistematik bir soykırım. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, yaklaşık 5 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsrail ordusunda görev yapıyor. Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdıran bu katillerin aramızda dolaşmasına izin veremeyiz. Bu, bir milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.

Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Elimize ulaşan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Siyonist İsrail'in ordusunda görev yapmak üzere doğrudan Türkiye'den giden ve hem İsrail hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu iddia edilmektedir. Siyonist İsrail'in katliam ordusuna katılıp, Gazzeli çocukların, bebeklerin, masum sivillerin üzerine bomba yağdıran bu kişilerin Türkiye'ye dönüp hiçbir yasal işleme tabi tutulmadan aramızda yaşamaları kabul edilemez! Bu bir milli güvenlik sorunudur! Bu bir adalet meselesidir!Bu, tüm insanlık vicdanına karşı işlenmiş büyük bir ihanettir."

Erbakan, "Bu suça karışan katiller, yalnızca uluslararası değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'na göre de yargılanmalıdır" diyerek şu talepleri sıraladı:

"Siyonist İsrail ordusunda görev yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlıkları derhal iptal edilmelidir.

"Bu kişiler hakkında soykırıma iştirak ve insanlığa karşı suç işlemekten ivedilikle soruşturma başlatılmalıdır.

"Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet savcılıkları, bu suçu işleyenleri en ağır şartlarda yargılamalıdır.

" Türkiye Cumhuriyeti, Gazzeli mazlumların sesini duymakla yükümlüdür. " Türkiye Cumhuriyeti, bu katliama göz yummak yerine, sorumluları cezalandırmak zorundadır. Bu, bir insanlık meselesidir.

"Siyonist katillere vatandaşlık veren değil, hesap soran bir Türkiye istiyoruz.

Türkiye, Siyonistlerin sırtını yasladığı bir ülke değil, adaletin hüküm sürdüğü bir ülke olmalıdır. Bu alçakları vatandaşlıktan çıkarın. Bu katilleri derhal yargılayın.

"Türkiye'ye yakışan; susmak değil, zulme karşı dimdik durmaktır! Gazze'de açlıktan ölen her bebek, bombayla parçalanan her çocuk, çadırda yanan her annenin, sessizliğe terk edilen her mazlumun hesabı sorulmalıdır.

"Bu milletin vicdanı, bu ümmetin kalbi, bu devletin şanlı tarihi; Siyonist katillerle aynı nüfus cüzdanını taşıyanlara sessiz kalamaz, göz yumamaz, geçit veremez. Mazluma sahip çıkmak insanlık onurudur. Zalime sessiz kalmak ise zulüm ve ihanettir."