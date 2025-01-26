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Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

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Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve İnce'nin CHP'ye katılacağını öne sürdü.

Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin bomba bir iddia öne sürdü

Aysever, İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" dedi.

"BİR DAVET GELİYOR..."

Aysever bir programda yaptığı açıklamaada, "Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Aysever ayrıca "Nihayetinde Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" diye konuştu.

TARİH DE VERDİ!

İnce'nin CHP'ye katılacağını öne süren Aysever, bunun 10 günlük bir zaman diliminde siyasetin gündemine gireceğini söyleyerek "Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak" dedi.

Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMGk:

Eko'ya karşı birleşecekler

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

CHP ye dönüp cumhurbaşkanı adayı yapılmalı

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Haber YorumlarıAlkurt:

Güzel olur..Terörle bir ilişkisi olmayan Ince nin CHP katılması çok guzel

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Haber YorumlarıQuantum:

Ayrıldıktan sonra iktidar ağzıyla konuşup asılsız iftiralarda bulundu. Belediye seçimlerinde istanbul cumhuriyetçilerinde elinde kalmalı dedi yan çizip aday çıkardı. Bence doğru olmaz

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

birşeyin farkında mısınız bilmiyorum siyasi olarak gündemde olmayan kişileri ortaya iddia atılarak gündeme getirilmeye çalışılıyor aynısı meral Akşener'de de oldu.

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

almasınlar bence , son seçimde fetöcu CHP'ye oyvermeyin diye resmen Tayyibe oy çalıştı

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Haber YorumlarıMustafa Aygan:

yakışır

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