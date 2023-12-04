Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti

Bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalarda insan odaklı hizmetler ortaya koyan Şahinbey Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeler yaparak yaşamlarını kolaylaştırıyor. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 3.712 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 10 tane hasta bakım yatağı, 7 tane akıllı klozet, 101 adet işitme cihazı, 420 görme engelliye beyaz baston, analog görme engelli bilgisayarı hediye ederek engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamayı başardı. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için park ve Akkent Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu yapan Şahinbey Belediyesi engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkân sağlayacak yeni mekânlar oluşturdu.

"3.712 AKÜLÜ VE MANUEL SANDALYE DAĞITTIK"

Bugüne kadar 3.712 adet manuel ve akülü sandalye dağıtımını yaptıklarının altını çizen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde değil, 365 gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Çünkü onlar bizlere Allah'ın emaneti, canımız, ciğerimiz, engelli olmak, bir suç değil, bir eksiklik değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göreve gelmeden önce engelli kardeşlerimiz hak ettiği değeri göremiyordu. Engelli kardeşlerimiz eve hapsolmuş sokağa çıkamıyordu. Akülü veya Manuel tekerlekli sandalye alma şansı yoktu. Yurt dışından eski akülü sandalyeleri toplar törenlerle dağıtırlardı veya engelli kardeşlerimize mavi kapak biriktittirirlerdi. Onu da büyük bir lütufmuş gibi dağıtırlardı. Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra, engelli yasaları ile engelli kardeşlerimize maaş bağlatıp işe alınması yönünde çalışmalar yaptı ki bunların hepsi de çok önemli çalışmalar. Bizlerde Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimize hep yardımcı olduk olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 750 akülü, 2.962 manuel olmak üzere toplamda 3.712 adet akülü ve manuel sandalyeyi engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Engelli kardeşlerimiz bu sandalyelerle dışarı çıkıp dolaşabiliyor, istediği yere gidebiliyor ve normal hayatını sürdürebiliyor. Şahinbey Belediyesi olarak sadece akülü manuel sandalye değil, hasta bakım yatağı, işitme cihazı, engelli parkı, protez kol bacak. Görme engelli kardeşlerimiz için analog, bilgisayar, solunum destek cihazı, beyaz baston şarj istasyonları, akıllı klozet ve benzeri hizmetleri engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bunu bir lütuf olarak değil, bunu bir vazife olarak kabul ediyoruz. Bize sadece dua ederlerse bizler için yeterli" diye konuştu.

BAŞKANIMIZ HER ZAMAN BİZLERİN YANINDA

Görme Engelliler Derneği Başkanı Necmettin Aysel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun engellilere her zaman destek olduğunu belirterek, "2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasete girdiği zaman engellileri ilk defa meclise taşıdı. Yine 2005 yılında Cumhurbaşkanımız engelli yasasını çıkartarak, engellilere destek oldu. Engellilere verilen imkânlara baktığımızda Avrupa'dan daha ileride oluğumuzu söyleyebilirim. 2009 yılında ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldikten sonra engellilere sahip çıkarak onların her zaman yanında oldu ve ihtiyaçlarına cevap verdi" diye konuştu.