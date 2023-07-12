Emine Erdoğan'la İsveç Başbakanı'nın eşi görüştü! Herkes gömleğine takıldı ama bir sebebi var

Emine Erdoğan dün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'le görüştü. Ed'in giydiği gömlek sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarzına anlam veremedi. Ocak ayında rahibe olduğu öğrenilen Ed'in, yeğeninin ölümüyle başlayan arayış yolcuğunda kendini din eğitimine verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi için gittikleri Litvanya'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi. Erdoğan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktarırken; servis edilen karelerde Birgitta Ed'in gömleği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları durumu araştırırken, Birgitta Ed'in ocak ayında dini eğitimini tamamlayıp Luteryen kilisesi rahibi olduğu öğrenildi. Ed'in bu kararının arkasında ise 2016 yılında yeğeninin intihar etmesinin olduğu belirtildi.

"DUYDUĞUM ÜZÜNTÜYÜ İFADE ETTİM"

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."

Ed, NATO liderlerinin eşleriyle birlikte katıldığı yemekte de aynı tarzda bir gömlek tercih etti.

YEĞENİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DİN EĞİTİMİ ALMAYA BAŞLADI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed, 2016 Noel'inden kısa süre önce o zaman 24 yaşında olan yeğeninin intiharı ile yaşamını sorgulamaya başladı ve daha "anlamlı" bir şey yapmak istediğine karar verdi. Birgitta, 7 yıl boyunca din eğitimi aldı. Ocak ayında ise kiliseye kabul edilerek rahip oldu. İsveç Kilisesi Piskoposu John Dalman başkanlığındaki etkinliğe, Birgitta'ın Başbakan eşi Ulf Kristersson ve 3 kızları ile ülkenin eski başbakanlarından Carl Bildt ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de katıldı.

Ed'in rahibelik töreninden bir kare.

ÜÇ ÇOCUĞU EVLAT EDİNDİLER

32 yıldır evli olan Birgitta-Ulf çifti üç çocuklarını Çin'den evlat edinmişti. Birgitta, gelecek yıl aynı katedralde din insanı olarak çalışmaya başlayacak.