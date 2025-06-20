Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN BABASINA AİT ARAZİDE ARAMA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

2 SAATLİK İNCELEME

Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde yer alan arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI

Hasan İmamoğlu'na ait arazide Nisan ayında da jandarma ekipleri tarafından bir arama çalışması yürütülmüştü.