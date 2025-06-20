Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

İMAMOĞLU'NUN BABASINA AİT ARAZİDE ARAMA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

2 SAATLİK İNCELEME

Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde yer alan arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI

Hasan İmamoğlu'na ait arazide Nisan ayında da jandarma ekipleri tarafından bir arama çalışması yürütülmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Mame Thiam canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'ye imza atacak

Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'ye imza atacak
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Galatasaray rakiplerini açıkladı

Galatasaray rakiplerini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.