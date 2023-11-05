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Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde Özgür Özel'i tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İmamoğlu, değişim sırasının Türkiye'de olduğunu belirtti.