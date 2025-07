Efkan Ala: 'Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin ferasetiyle 15 Temmuz gecesi Türkiye uçurumun kenarından döndü'

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "one minute" dediği yıldan itibaren, FETÖ'nün AK Parti ve hükümet aleyhine dosya açıp, delil üretmeye başladığını belirtti. Ala, "Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin ferasetiyle 15 Temmuz gecesi Türkiye uçurumun kenarından döndü" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (SETA) tarafından düzenlenen Dokuzuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu SETA Vakfı Genel Koordinatörü Nebi Miş, ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın gerçekleştirdiği açılış konuşlarının ardından başladı.

SETA'nın çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirten Efkan Ala," Bu entelektüel kuraklık döneminde SETA benim için bir vaha" dedi.

-"Türkiye ve Malezya, Aday Ülkeler"

İslam dünyasının büyük yeraltı zenginliklerine sahip olmasına rağmen gelişmiş ülkeler kategorisine girememiş olmasını değerlendiren Efkan Ala, İslam ülkeleri arasında kalkınmışlık kriterlerine yaklaşan iki ülke bulunduğunu, bu ülkelerin Türkiye ve Malezya olduğunu belirtti. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için entelektüel analizlerin, toplum aydınlatmasının ve siyasal yön tayininin artması gerektiğine dikkat çeken Ala, aksi halde bu başarının sürdürülemeyeceğini kaydetti.

"Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor"

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeler seviyesine geçiş sürecinde olduğunu vurgulayan Ala, bu başarının sadece Türkiye'yi değil, gönül coğrafyasındaki ülkeleri de etkilediğini söyledi.

"Türkiye'nin dışarıya taşan diplomatik etkisine bakın. Harici artı etkisine bakalım. Hiçbir şey yapmasa bile gönül coğrafyamızda tarihi coğrafyamızda bizim başarımızdan esinlenerek özgüven kazanan toplumların devletlerin başardıklarına bakalım. Hele hele Türkiye biraz da katkıda bulundu mu bir işbirliği yaptı mı inanılmaz aritmetik adımların nasıl geometrik başarı geçirdiğine göz atalım. İşte buna nerede bakacağız? Suriye'de bakalım. Libya'da bakalım. Karabağ'da bakalım. Manzara ortaya çıkıyor."değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye denklemin dışında bırakılamaz"

Konuşmasında Türkiye'nin stratejik konumuna da dikkat çeken Efkan Ala, "Bugün Türkiye denklemin dışında bırakılarak Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da bir düzen kurulması mümkün değildir. Bunu sadece biz değil, büyük güçlerin liderleri de söylüyor" ifadelerini kullandı. "Eğer bir toplumun zihni gerektiği gibi çalışmıyorsa, kalıcı başarı elde etmesi mümkün değildir. İnsan kaynağını verimli kullanamayan bir ülke, petrol ya da altın zengini olsa bile bu potansiyeli değerlendiremez" dedi.

"İçeriden tuzak kuruyorlar"

Türkiye'ye yönelik saldırıların artık doğrudan değil, içeriden kurulan tuzaklarla yapıldığını ifade eden Efkan Ala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin gelişmesi başlar başlamaz, içeride birileri harekete geçiyor. AK Parti dönemine kadar bu girişimlerin çoğu başarılı oldu.

"One Minute bir dönüm noktasıydı"

Verilen her mücadelenin ardından reformların hızlandığını ve sistemin güçlendiğini belirten Efkan Ala, 2009 Davos Zirvesi'nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı verdiği "One minute" tepkisini bir kırılma anı olarak nitelendirdi. Ala," Cumhurbaşkanımız one minute dediği yıldan itibaren, o andan itibaren bu FETÖ ihanet şebekesi o yıl dosya açıyor AK Parti ve hükümet aleyhine. Sonraki araştırmalarımız, soruşturmalarımız bunu ortaya çıkardı ki ondan sonra dosya açıyor ve delil biriktirmeye başlıyor. Delil üretiyor. Sadece biriktirmiyor. Üretiyor, tuzak kuruyor, onları birleştiriyor, onları biriktiriyor. ve AK Parti ve hükümet aleyhine, Cumhurbaşkanımız aleyhine, hepimiz aleyhine harekete geçiyor. O kadar tesadüf bir planla mümkündür. Öyle değil mi? Onun için Orta Doğu'da arkadaşlar tesadüfler de planlanıyor" diye konuştu.

Meclise nüfuz edemedikleri için planlar bozuldu"

FETÖ'nün sistemin kilit noktalarına sızan vesayet odaklarının, meclise ve AK Parti kadrolarına nüfuz edemediğini vurgulayan Ala 28 Şubat'ta Meclis dağıldığını 15 Temmuz'da ise Meclis, hükümet, partinin dimdik ayakta kaldığını kaydetti. Ala, "Çünkü o kadrolara sızamadılar. Başında Erdoğan vardı, işini bilen bir ekip vardı" dedi.

"MHP Lideri Bahçeli ilk arayanlardan oldu"

15 Temmuz gecesi siyaset kurumunun duruşuna da değinen Efkan Ala, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayan ilk isimlerden biri olduğunu ifade ederek, "Bahçeli duruşunu açıkça ortaya koyduğunu. Darbe girişimine karşı olduğunu ilan ettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini ve hemen bağlantı kurulduğunu aktardı.

"15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye Suriye'ye dönerdi"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan Ala, o gece Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Erzurum'dan Ankara'ya yolculuk yaptığını belirterek, "Esenboğa'ya indiğimde darbe girişiminin başladığı bilgisini aldım. İlk talimatımız açıktı: Ne pahasına olursa olsun karşı durulacak, asla taviz verilmeyecekti" dedi.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Ala, "Bu bir vatana ihanet projesidir. Eğer başarılı olsaydı, Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya çevireceklerdi. O gece Türkiye uçurumun kenarından döndü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Ala, "Yüzde 52,5 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak halkın iradesine sahip çıktı. Milletimiz arkasında durdu. İstihbarat yoktu, çünkü her yere sızmışlardı ama milletin ferasetiyle bu girişim bertaraf edildi" Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu milletimizin de ona güveni o FETÖ'nün en son hamlesini de yerle bir etti. Ondan sonra da her şey değişti. Bu sefer onlar tamamen psikolojik olarak çöktüler "dedi.

"Yanlışı imkansız hale getirirsek, ihtimali de ortadan kaldırırız"

"Bir yanlışın olabilme ihtimali varsa, bu ihtimalin ortadan kaldırılmasının yolu, onu mümkün kılan şartları ortadan kaldırmaktır" diyen Ala, 1982 Anayasası'nın artık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Her zaman karizmatik lider bulunmaz, sistem sağlam olmalı"

Sadece lider karizmasına dayalı bir yönetimin sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Ala, "Her zaman Erdoğan gibi dirayetli bir lider gelmez. Bu yüzden sistemi sağlam kurmalıyız. Siyasetin istikrar üretmesi gerekir. Aksi takdirde ülke, kahramanlarla hainler arasında gidip gelir" değerlendirmesini yaptı.

"İstikrar satılır; Londra'da 1.5 milyar pound'luk apartman bunun ispatı"

İngiltere'de tanık olduğu bir örneği aktaran Ala, "Londra'da bir apartmana 1.5 milyar pound verilmişti. Nedeni istikrardı. Darbenin konusu bile olamayacağı bir ülke satın alındı. Demokrasi, hukuk ve öngörülebilirlik yatırımcının satın aldığı budur" ifadelerini kullandı.

"Yeni anayasa şart, defolu demokrasiyle devam edemeyiz"

Türkiye'nin geçmişten ders çıkararak yeni bir sivil anayasa yapması gerektiğini belirten Ala, "Sürekli bedel ödemek yerine, artık bedelsiz bir istikrar iklimi kurmalıyız. Garantili bir demokrasiyi bu ülkeye kazandırmalıyız. Türkiye garantili bir demokrasiye kavuşsun. Bu defolu demokrasiden kurtulsun ve garantili bir demokrasiye kavuşsun ki sürdürülebilir bir kalkınmayı ve gelişmeyi yakalasın. Bunun çabası içerisindeyiz. Yoksa kahramanlarla hainler arasında memleket gider gelir." dedi.

Ala, konuşmasının sonunda SETA gibi düşünce kuruluşlarının önemine de vurgu yaptı.

"SETA olarak FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünün anlaşılması için yoğun bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz"

SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, 15 Temmuz 2016'daki milli direnişin 9. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bu direnişin, milletin kararlı direnişiyle nasıl başarıya ulaştığını vurguladı. Miş, "15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir kıyam ve dirilişin adıdır. Darbecileri meşru düzene ve hukuka meydan okuyan bir avuç haydut olarak gören milletimizin siyasi bilinci ve feraseti, "iç karışıklığa" ve "kaosa" fırsat vermemiştir" dedi.

"15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda seçilmiş hükümeti yıkmak, devleti ele geçirmek için, devletin içinde 40 yıldan fazla bir dönemde sapkın amaçlar için örgütlenen bir terör örgütü tarafından, terör yöntemleri kullanılarak icra edilen işgal girişimidir. diyen SETA Genel Koordinatörü Miş, darbenin ardından yaşanan direnişi ve bu direnişin halkın cesareti ve kararlılığıyla nasıl zaferle sonuçlandığını hatırlattı.

15 Temmuz'un Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen profilinden rahatsızlık duyan güç odaklarının etkisiyle gerçekleştirildiğine de dikkat çeken SETA yetkilisi, "Bugün 15 Temmuz'u dünya çapında 'seçilmiş hükümetlere yönelik darbe girişimlerini nasıl engelleyebiliriz?' sorusunun cevabı olarak bir model olarak gösteriyor," dedi.

Konuşmasında, darbe girişiminin başarısız olmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemine vurgu yapan SETA Genel Koordinatörü Miş "Siyasi liderliğin etkisi, darbelerin toplum ve demokrasi üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmada belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

Miş, ayrıca, SETA olarak 15 Temmuz gecesinin ve FETÖ'nün gerçek yüzünün anlaşılması için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Bu çabaların bir sonucu olarak, SETA'nın şimdiye kadar 15 Temmuz'a ilişkin birçok kitap, rapor, analiz ve sempozyum düzenlediğini belirtti.

Son olarak, SETA'nın genç kuşaklara bu tarihi direnişi doğru şekilde aktararak, demokrasiyi savunmanın sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu göstermek için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - ANKARA